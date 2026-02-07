Οδοντωτός: Καταργούνται σήμερα δρομολόγια λόγω πτώσης δέντρων στη γραμμή

Η Hellenic Train ανακοίνωσε ακυρώσεις δρομολογίων το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 εξαιτίας προβλημάτων στην υποδομή του ΟΣΕ
Την κατάργηση συγκεκριμένων δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου Διακοπτού – Καλαβρύτων ανακοίνωσε η Hellenic Train για σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, λόγω προβλημάτων που προκλήθηκαν στην υποδομή από πτώση δέντρων στη σιδηροδρομική γραμμή.
Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε η εταιρεία από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ, τα προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα το πρωί, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η ακύρωση των παρακάτω δρομολογίων:
Καταργούμενα δρομολόγια
1330, 1332 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)
1331, 1333 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)
Η Hellenic Train τονίζει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ΟΣΕ για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στη γραμμή, ενώ ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και την υπομονή του.
