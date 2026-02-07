Εξιχνιάστηκαν τρεις κλοπές σε οικίες σε Αγρίνιο και Αιτωλικό

Στην εξιχνίαση τριών υποθέσεων κλοπών σε κατοικίες στην Αιτωλοακαρνανία προχώρησαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές σε βάρος τριών ανδρών, δύο ημεδαπών και ενός αλλοδαπού, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Η δράση τους

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 προχώρησαν σε τρεις κλοπές σε οικίες, εκ των οποίων οι δύο ήταν τετελεσμένες και η μία απόπειρα, σε περιοχές του Αγρινίου και του Αιτωλικού.

Από τις κατοικίες αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας που υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.

Μεθοδική έρευνα των Αρχών

Η εξιχνίαση των περιστατικών προέκυψε έπειτα από εμπεριστατωμένες έρευνες και συλλογή στοιχείων από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης, που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και στην πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων.