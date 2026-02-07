Προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο έδωσαν οι ΗΠΑ σε Ρωσία και Ουκρανία για να τερματιστεί ο πόλεμος

Σημαντική αποκάλυψη έκανε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται ανάμεσα σε Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου, που σε λίγες μέρες συμπληρώνει τέσσερα χρόνια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει «κουραστεί» όπως φαίνεται να μεσολαβεί προκειμένου Ρωσία και Ουκρανία καταλήξουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία και επιδιώκει τους επόμενους μήνες να «κλείσει» και αυτόν τον πόλεμο, κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί αλλά ένα χρόνο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, έχει μείνει ανεκπλήρωτη η υπόσχεση αυτή.

Για αυτό εξάλλου, η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε στο Κίεβο και στην Μόσχα προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο για να συμφωνήσουν στον τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Εάν η προθεσμία του Ιουνίου δεν τηρηθεί, η κυβέρνηση Τραμπ πιθανότατα θα ασκήσει πιέσεις και στις δύο πλευρές για να την τηρήσουν, πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η στάση των ΗΠΑ και ο στόχος του Τραμπ

«Οι Αμερικανοί προτείνουν σε μας και στη Ρωσία να τερματίσουμε τον πόλεμο μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού και πιθανότατα θα ασκήσουν πίεση, ακριβώς σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα. Λένε πως θα να κάνουν τα πάντα για να τερματίσουν τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο, ενώ πρότειναν την διεξαγωγή του επόμενου γύρου τριμερών συνομιλιών σε αμερικανικό έδαφος, πιθανώς στο Μαϊάμι και εμείς επιβεβαιώσαμε τη συμμετοχή μας» είπε ο Ζελένσκι.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία των ΗΠΑ έρχεται μετά την ολοκλήρωση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων των τριών πλευρών που πραγματοποιήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους χθες (06.02.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ τις χαρακτήρισε «πολύ καλές συνομιλίες», συμπληρώνοντας πως «κάτι θα μπορούσε να γίνει» ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων.