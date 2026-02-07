Αιγιάλεια: Εξιχνιάστηκαν 20 κλοπές σε σπίτια και οχήματα

Στην εξιχνίαση είκοσι υποθέσεων κλοπών σε οικίες και οχήματα προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ύστερα από ενδελεχή έρευνα και ανάλυση του τρόπου δράσης των δραστών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εξιχνιάστηκαν συνολικά δεκαεπτά κλοπές σε κατοικίες και τρεις κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας, που διαπράχθηκαν σε περιοχές της Αιγιάλειας, ενώ μία από τις περιπτώσεις σημειώθηκε και στην Κορινθία.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διακεκριμένες κλοπές, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δράση της συμμορίας

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο κατηγορούμενος, ενεργώντας από κοινού με άγνωστους συνεργούς του, φέρεται να διέπραξε από την 1η Νοεμβρίου έως και τις 28 Δεκεμβρίου 2025, συνολικά 17 κλοπές σε σπίτια, εκ των οποίων οι 10 ήταν τετελεσμένες και οι 7 απόπειρες.

Από τις κατοικίες αφαιρέθηκαν κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, κάμερα ασφαλείας, καθώς και χρηματικά ποσά που ανέρχονται σε 12.100 ευρώ και 500 δολάρια Αυστραλίας.

Κλοπές πινακίδων για παραπλάνηση των Αρχών

Παράλληλα, τα μέλη της ομάδας αφαίρεσαν πινακίδες κυκλοφορίας από τρία σταθμευμένα οχήματα, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, τοποθετώντας κλεμμένες πινακίδες σε όχημα που χρησιμοποιούσαν ως μέσο τέλεσης των κλοπών.

Κατάσχεση οχήματος στην Αττική

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση αποτέλεσε ο εντοπισμός, στις 29 Ιανουαρίου 2026, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ της Άμεσης Δράσης Αττικής, ενός ακόμη οχήματος ιδιοκτησίας του κατηγορούμενου, το οποίο βρέθηκε σταθμευμένο σε περιοχή της Αττικής και κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης κλοπών.

Ζημία άνω των 74.000 ευρώ

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι δράστες από τη συνολική εγκληματική τους δραστηριότητα εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 74.000 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας (Παράλληλη έδρα Αιγίου).