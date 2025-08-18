Σούπερ Ήρωες: Αυτό είναι το καστ της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1

Οι «Σούπερ Ήρωες» φέρνουν στην τηλεόραση μια ομάδα ηθοποιών που υπόσχονται αληθινό γέλιο και χαρακτήρες που θα μείνουν αξέχαστοι.

Σε ένα ελληνικό συνοικιακό σούπερ μάρκετ, η κωμική σειρά χαρακτήρων του ΑΝΤ1 καταγράφει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και, φυσικά, εκείνων των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο».

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Γιάννης Μπέζος, ως ο ιδιοκτήτης του συνοικιακού σούπερ μάρκετ με το δαιμόνιο σχέδιο. Δίπλα του οι Ζωή Ρηγοπούλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσσα Εξηνταβελώνη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αινείας Τσαμάτης, Σταύρος Μαρκάλας, Αλέξανδρος Ζουριδάκης, Κατερίνα Πατσιάνη και Βασίλης Ντάρμας.

Οι πραγματικοί ήρωες ζουν ανάμεσά μας. Γιατί κακά τα ψέματα, κάποιες φορές χρειάζεται να είσαι υπερήρωας για να καταφέρεις να βγάλεις την εβδομάδα.

Βασισμένο σε μια ιδέα του Νίκου Παπαδόπουλου και του Αντώνη Μπούμπα, το σενάριο υπογράφει ο Θέμης Γκυρτής και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Μιχάλης Βογιατζάκης.