Η αστυνομία εισέβαλε στην παράσταση “Cancel” του Χειλάκη - Τι συνέβη

Αναστάτωση σημειώθηκε στο Θέατρο Αθηνών κατά τη διάρκεια μεταμεσονύκτιας παράστασης του έργου “Cancel”, στο οποίο πρωταγωνιστούν ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Αθηνά Μαξίμου και ο Θανάσης Κουρλαμπάς.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, περαστικός άκουσε έντονες φωνές από το εσωτερικό του θεάτρου και κάλεσε την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Μιλώντας στην εκπομπή “Super Κατερίνα”, οι ηθοποιοί δήλωσαν πως το περιστατικό οφείλεται σε σκηνή της παράστασης, στην οποία οι πρωταγωνιστές φωνάζουν από το παράθυρο του θεάτρου μια φράση που σχετίζεται με βιασμό, με αποτέλεσμα να προκληθεί παρεξήγηση.

«Η σκηνοθεσία ευθύνεται γιατί έχει αφήσει τα παράθυρα ανοιχτά, όπως βλέπετε πίσω μας», ανέφερε αρχικά η Αθηνά Μαξίμου, η οποία συνέχισε: «Η φράση που ακούγεται είναι “να βιάσει;”. Κάποιος περαστικός μάλλον άκουσε τις φωνές και κάλεσε την αστυνομία. Μπράβο του που κάλεσε την αστυνομία».

«Είναι εξαιρετικά αληθοφανής η ερμηνεία της, αξίζει Όσκαρ» δήλωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης και πρόσθεσε: «Βγήκα έξω και είδα δύο αστυνομικούς να λένε ότι κατήγγειλαν πως γίνεται βιασμός εδώ πέρα. Τη δουλειά τους έκαναν. Ο κόσμος δεν αντιλήφθηκε ότι ήρθε η αστυνομία την ώρα της παράστασης. Όταν επέστρεψα στη σκηνή μετά το περιστατικό, έχασα τα λόγια μου» , ενώ η σύζυγός του πρόσθεσε πως «η αστυνομία ήταν έτοιμη να συλλάβει τον υπεύθυνο του θεάτρου».

«Το ακούνε τόσοι και τόσοι και δεν κάνουν τίποτα. Μπράβο του» είπε με τη σειρά του ο Θανάσης Κουρλαμπάς.

