Στο προσκήνιο ξανά η Νομική Σχολή στην Πάτρα- Παναγιώτης Μεταξάς στο thebest.gr: «Απαραίτητη για την ανάπτυξη της πόλης»

Στο προσκήνιο έρχεται ξανά η επαναφορά της Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών μετά από σχετικό αίτημα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Μεταξάς, «η Νομική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Πατρών καταργήθηκε το 2019 εντελώς βιαστικά και ξαφνικά, μετά την αλλαγή της κυβέρνησης». Σύμφωνα με τον κ. Μεταξά, «το ζήτημα πλέον τίθεται εκ νέου από μηδενική βάση».

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη Νομικής Σχολής στην Πάτρα είναι απαραίτητη τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για κοινωνικούς λόγους, επισημαίνοντας ότι στην Αθήνα λειτουργούν τρεις ιδιωτικές Νομικές Σχολές. «Πρέπει να υπάρχει και μια δημόσια Νομική Σχολή στην Πάτρα, ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης τόσο τα παιδιά των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών όσο και των πιο εύπορων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, γνωστοποιεί ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών προγραμματίζει συνάντηση με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστο Μπούρα, ενώ τονίζει πως απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση του αιτήματος είναι η συνεργασία τόσο των βουλευτών Αχαΐας όσο και των τοπικών φορέων.

Ο κ. Μεταξάς στάθηκε ιδιαίτερα στα αναπτυξιακά οφέλη για την Πάτρα, σημειώνοντας ότι «η λειτουργία Νομικής Σχολής με 250 έως 300 φοιτητές θα ενισχύσει την τοπική οικονομία σε πολλαπλά επίπεδα, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα δώσει τη δυνατότητα στους νέους να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στην πόλη». Όπως επισημαίνει, «πρόκειται για μια εξέλιξη πολύ σημαντική για το μέλλον της Πάτρας».

Κλείνοντας, υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης από τους βουλευτές Αχαΐας, επισημαίνοντας ότι «οφείλουν να θυμούνται πως εκπροσωπούν την περιοχή και πρέπει να συμβάλουν έμπρακτα στην αναπτυξιακή της προοπτική».