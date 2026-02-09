Επείγουσα έρευνα της Οικονομικής Εισαγγελίας για την υπόθεση Παναγόπουλου

Την διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ και άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας.

Η εντολή για την έρευνα δόθηκε από τον επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Παναγιώτη Καψιμάλη στον οποίο διαβιβάστηκε το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων που εξέδωσε ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Η έρευνα της υπόθεσης ανατέθηκε από τον κ. Καψιμάλη σε επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα υπό τον χαρακτήρα επείγουσας έρευνας. Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής, τα αδικήματα που πρέπει να ερευνηθεί τυχόν διάπραξη τους από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα αφορούν υπεξαίρεση και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Ο εισαγγελέας που θα διενεργήσει την έρευνα, θα αναζητήσει στοιχεία από πιστωτικά ιδρύματα, Κτηματολόγιο κ.α., ώστε να έχει πλήρη εικόνα των οικονομικών δεδομένων των προσώπων που εντόπισε η Αρχή. Στο πλαίσιο αυτό θα ερευνηθούν κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών αλλά και αγοραπωλησίες ακινήτων και άλλων προϊόντων μεγάλης αξίας κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα που σύμφωνα με την Αρχή αφορά την πενταετία 2020 έως 2025.

Αντίστοιχα θα αναζητήσει την πορεία των κονδυλίων ελληνικών και ευρωπαϊκών που φέρεται να υπεξαιρέθηκαν, τα οποία στο πόρισμα Βουρλιώτη προσδιορίζονται σε ποσά που υπερβαίνουν τα 73 εκατομμύρια ευρώ για τον επίμαχο χρόνο. Αφού ο εισαγγελικός λειτουργός έχει τον πλήρη «χάρτη» κινήσεων χρημάτων, ενεργειών, αναθέσεων, πληρωμών, μεταφορών από τα ελεγχόμενα έξι φυσικά πρόσωπα και τις εταιρίες που έχουν εμπλοκή, θα τα καλέσει σε εξηγήσεις με τελευταίο που θα κληθεί τον κ. Παναγόπουλο. Ακολούθως θα αποφανθεί για την ποινική πορεία της υπόθεσης που είτε θα οδηγηθεί σε ανακριτή, μετά από απαγγελία κατηγοριών, είτε θα αρχειοθετηθεί. Η πρώτη κίνηση που θα κάνει η Οικονομική Εισαγγελία άμεσα, είναι να επιδώσει τις διατάξεις δέσμευσης των εμπλεκομένων, ώστε να ξεκινήσει ο νόμιμος χρόνος της προθεσμίας που έχουν για να προσφύγουν κατά του προσωρινού μέτρου που έχει στόχο να εμποδίσει οποιαδήποτε μεταβολή της οικονομικής τους αποτύπωσης.