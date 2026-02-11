Με μεγάλη επιτυχία οι παραστάσεις του «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό»

Από την πρεμιέρα έως και την τελευταία παράσταση, οι θεατές αγκάλιασαν το έργο με ενθουσιασμό, ανταποκρινόμενοι στον γρήγορο ρυθμό, την ευρηματική διασκευή, τις συνεχείς μεταμορφώσεις, τη ζωντανή μουσική, τις υπέροχες χορογραφίες, τα εμπνευσμένα κοστούμια και το ευρηματικό χιούμορ. Κάθε βραδιά ολοκληρωνόταν με θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής που ανέδειξε τη συλλογική δουλειά του θιάσου.

Για πέντε ημέρες, το θέατρο γέμισε με γέλιο, ρυθμό και ζωντανή θεατρική ενέργεια, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παράστασης και την απήχησή της στο κοινό.

Με μεγάλη επιτυχία και θερμή ανταπόκριση από το κοινό ολοκληρώθηκαν οι παραστάσεις της κωμωδίας «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» από τις ΣΦήγΚΕΣ , στο Θέατρο «Πάνθεον».

Η παράσταση, εμπνευσμένη από το θρυλικό κινηματογραφικό «Μερικοί το προτιμούν καυτό», μετατράπηκε στη σκηνή σε ένα απίθανο, ξεκαρδιστικό θεατρικό παιχνίδι ταυτότητας, φύλου και ρόλων.

Οι ΣΦήγΚΕΣ ολοκληρώνουν αυτόν τον θεατρικό κύκλο με την υπόσχεση για νέες απολαυστικές σκηνικές συναντήσεις στο μέλλον και ευχαριστούν θερμά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Δήμο Πατρέων για τη στήριξη του όλου εγχειρήματος.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουν προς τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ελλάδας Χαράλαμπο Μπονάνο, τους Αντιπεριφερειάρχες κκ. Τάκη Παπαδόπουλο, Άννα Μαστοράκου και Παναγιώτη Αντωνόπουλο, τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Πατρέων κ. Απόστολο Αγγελή και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι- Πάτρας, Παύλο Σκούρα που τίμησαν με την παρουσία τους την παράσταση.

Και φυσικά, οι ΣΦήγΚΕΣ λένε ένα πολύ πολύ μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους θεατές της παράστασης για την εντυπωσιακή τους προσέλευση, την ενθουσιώδη συμμετοχή τους και το θερμό τους χειροκρότημα. Το «Μερικοί το προτιμούν ξανθό», είχε άλλον ένα πρωταγωνιστή: το υπέροχο κοινό.

Το επόμενο ραντεβού από τις ΣΦήγΚΕΣ έχει οριστεί για τις 19 Φεβρουαρίου στις 19.30 το απόγευμα, στις Σκάλες της Γεροκωστοπούλου με την παράσταση «Χοροί και τραγούδια του καιρού», όπου θα παρουσιάσουν ένα μελωδικό αποκριάτικο θέαμα στην τελική ευθεία του Καρναβαλιού, σε συνεργασία με τους κανταδόρους «Santa Maura» του Συλλόγου των Εν Πάτραις Λευκαδίων «Η Φανερωμένη».