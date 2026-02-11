Πάτρα: «Το κόκκινο νήμα»- Η παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Ξανθού- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Πραγματοποιήθηκε, στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα, η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ανδρέα Ξανθού με τίτλο «Το κόκκινο νήμα- Υγεία, Κοινωνία, Πολιτική», που διοργάνωσαν το βιβλιοπωλείο Πίξελbooks και οι εκδόσεις Θεμέλιο.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ανθρώπων του χώρου της υγείας, της πολιτικής και της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς το βιβλίο επιχειρεί να ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τις εξελίξεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις κοινωνικές ανισότητες και τις πολιτικές επιλογές που διαμόρφωσαν -και συνεχίζουν να διαμορφώνουν- το τοπίο της δημόσιας περίθαλψης στην Ελλάδα.

Στις σελίδες του, ο πρώην υπουργός Υγείας καταγράφει την εμπειρία της διακυβέρνησης στον τομέα της υγείας σε μια περίοδο έντονων δημοσιονομικών περιορισμών, αναλύει τις μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που επιχειρήθηκαν και θέτει ερωτήματα για το μέλλον του κοινωνικού κράτους.

Ο Ανδρέας Ξανθός παρουσίασε τις βασικές θέσεις του έργου του και συνομίλησε με το κοινό, σε μια συζήτηση που εστίασε όχι μόνο στην αποτίμηση της πρόσφατης περιόδου, αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το δημόσιο σύστημα υγείας, σε ένα περιβάλλον αυξημένων κοινωνικών αναγκών και μεταβαλλόμενων πολιτικών συσχετισμών.

Για το βιβλίο μίλησαν, επίσης, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου, ο γιατρός του ΕΣΥ και πρώην αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, ο γιατρός του ΕΣΥ και πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Γιώργος Γιαννόπουλος, καθώς και ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και πρώην πρόεδρος του ΚΕΣΥ Κώστας Μάρκου.