Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου της Κατερίνας Κουρή "Ο Κάτοικος του Καθρέφτη"

Οι εκδόσεις Βακχικόν, ο Μορφωτικός Σύλλογος Κυριών Πάτρας και το βιβλιοπωλείο Η Γωνιά του βιβλίου της οικογένειας Παπαχρίστου, προσκαλούν το κοινό στην παρουσίαση του βιβλίου "Ο Κάτοικος του Καθρέφτη" της Κατερίνας Κουρή, την Δευτέρα 16/2/2026 στις 19.00 στην αίθουσα του Μορφωτικού συλλόγου στην Όθωνος Αμαλίας 74.

Για το μυθιστόρημα της Κατερίνας Κουρή θα μιλήσουν η Μένη Μαλλιώρη, ομότιμη καθηγήτρια ψυχιατρικής στο ΕΚΠΑ και η ίδια η συγγραφέας.

Περιγραφή

Ιόνιο, Κέρκυρα

Σαν από Τοιχογραφία Εποχής, ξεπηδά η ιστορία της ηρωίδας του βιβλίου.

Ο κόσμος της γεννιέται μέσα στο μαγικό δίχτυ του τόπου –όπου οι Μύθοι, η Ιστορία και το ισχυρό του Παρελθόν συμπορεύονται με το παρόν– και στους τριγμούς του Αρχοντικού μιας παλιάς οικογένειας που παρακμάζει.

Ένας καθρέφτης, απ’ τους πολλούς του σπιτιού, θα σφραγίσει τη ζωή της απ’ την πρώτη στιγμή. Μονάχο παιδί, σ’ έναν κόσμο ενηλίκων, δημιουργεί μια ιδιόμορφη σχέση με το άυλο ον που φαίνεται να κατοικεί στ’ αστραφτερό του κρύσταλλο, χαρίζοντάς της την εύνοια να βλέπει το αληθινό της πρόσωπο.

Πάνω του θα δέσει το νήμα για να μη χαθεί στον Λαβύρινθο της ζωής, όταν μοιραία θα συναντήσει τον Μινώταυρο με όλα τα πρόσωπα, τις μάσκες και τα προσωπεία των Δυνάμεων που μας υπερβαίνουν, ακόμα και τον Έρωτα, τον Θάνατο…

Όμως ένα γεγονός, μια τραυματικά επώδυνη ερωτική εμπειρία –πολύ νωρίς– θα ραγίσει τον καθρέφτη, την καρδιά και το μυαλό της, αφήνοντάς την να παραπαίει στο Χάος.

Χρόνια μετά, θα προσπαθήσει να ενώσει τα κομμάτια του καθρέφτη και της ψυχής της, για να δει το πρόσωπό της στο μέλλον. Θα τα καταφέρει;

Η Κατερίνα Κουρή σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας Οδοντιατρική. Λόγω των ιδιαίτερων συγκυριών και προτεραιοτήτων της εποχής (αντιδικτατορικοί αγώνες, εξέγερση Πολυτεχνείου, Μεταπολίτευση), μετείχε ενεργά στο τότε φοιτητικό κίνημα και αργότερα σε κινήματα πολιτικά, κοινωνικά και ειρήνης, στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ως επιστήμονας και πολίτης, είχε ενεργή και πολύχρονη πορεία σε χώρους και δομές Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού, ενώ φορές και από θέσεις ευθύνης στον σχεδιασμό ειδικών πολιτικών τους.

Η ενασχόληση με τη λογοτεχνία παράλληλα υπήρξε από τα πολύ νεανικά της χρόνια συνεχής και συστηματική. Έγραψε μικρά διηγήματα και δοκίμια, άρθρα, κριτική σε λογοτεχνικές στήλες, περιοδικά και εφημερίδες, ασχολήθηκε με την παρουσίαση βιβλίων ποίησης και λογοτεχνίας, έδωσε ομιλίες πάνω σε λογοτεχνικά θέματα, για να αφοσιωθεί τελικά εδώ και χρόνια στη μυθιστορηματική γραφή.

Έχει εκδώσει το μυθιστόρημα "Η Ύβρις είναι της νύχτας" (εκδόσεις Βακχικόν 2023).

"Ο Κάτοικος του Καθρέφτη" κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λιβάνη το 2002 και επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Βακχικόν.