28ο Φεστιβάλ Ολυμπίας: Πραγματοποιήθηκε Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου για Παιδιά

"Στην Ελλάδα, ενώ έχουμε κοινό για παιδικό και εφηβικό κινηματογράφο, δεν έχουμε ταινίες", υπογράμμισε το βράδυ της Τετάρτης 3/12 στον «Απόλλωνα», κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ Ολυμπίας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Παιδικό Κινηματογράφο, Παντελής Παντελόγλου. «Η Ελλάδα όμως μπορεί και πρέπει να αποκτήσει κινηματογράφο για παιδιά. Αλλά για να έχουμε πρωτογενή παραγωγή, θα πρέπει πρώτα να υπάρξει ενδιαφέρον από δημιουργούς, σεναριογράφους και παραγωγούς. Και βέβαια να εξασφαλιστεί η θεσμική στήριξη, αφού βασιζόμαστε στις κρατικές χρηματοδοτήσεις».

Θέλοντας να ενθαρρύνει τη δημιουργία παιδικών και νεανικών ταινιών, το Φεστιβάλ Ολυμπίας εγκαινίασε από πέρυσι την Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου.

Στον «Απόλλωνα», στον Πύργο για δεύτερη φορά στην ιστορία του θεσμού, παρουσιάστηκαν σε ξεχωριστό, αυτοτελές πρόγραμμα, 10 ελληνικές μικρού μήκους παιδικές και εφηβικές ταινίες πρόσφατης παραγωγής. Γεγονός ελπιδοφόρο, καθώς στο παρελθόν η παραγωγή ελληνικών ταινιών του είδους ήταν στα σπάργανα, και η προβολή τους σποραδική.

Οι προσπάθειες του Φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια όμως, φαίνεται πως άρχισαν να αποδίδουν, κάτι που φανερώνει όχι μόνο ο αριθμός, αλλά και το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, φέτος, των ταινιών που παρουσιάστηκαν. Το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους έλληνες δημιουργούς πολλών από αυτές -νέους στην πλειονότητά τους, που μίλησαν για τη δουλειά τους και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν στην χώρα μας.

Το αφιέρωμα, με τίτλο “Ίχνη: Προς έναν σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο για παιδιά”, παρουσίασε ταινίες, σπουδαστικές και μη, με κοινό χαρακτηριστικό τους πως αποτελούν ευαίσθητες προσλήψεις της πραγματικότητας μέσα από το παιδικό και το εφηβικό βλέμμα. Ταινίες που, από όλες τις απόψεις (θεματολογία, ύφος, κινηματογράφηση, και κυρίως οπτική γωνία), εμπίπτουν στην κατηγορία του κινηματογράφου για παιδιά και νέους.

Οι θεματικές που απασχόλησαν φέτος τους δημιουργούς παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: στην Ημέρα που γίναμε ήρωες της Σελήνης Παπαδημητρίου, τρία μικρά παιδιά προσπαθούν να βοηθήσουν έναν λιπόθυμο τοξικομανή στο δάσος, αλλά το χωριό δεν φαίνεται να συμμερίζεται την ευαισθησία τους. Στο Γιατί του Νίκου Παυλινέρη, ένα παιδάκι αναρωτιέται γιατί έχει εξαφανιστεί η αγαπημένη του γειτόνισσα αλλά κανείς δεν του απαντά. Στο αγγλόφωνο T3st του Αλέξανδρου Τσιλιφώνη, ένα αγοράκι που αντιλαμβάνεται αλλιώς τον κόσμο μας πηγαίνει για μία «ειδική εξέταση». Στο γυρισμένο στο Παρίσι Νηπιαγωγείο του Βασίλη Δογάνη, ο 6χρονος Γιάννης, που μόλις έχει μεταναστεύσει, «προσγειώνεται» σε ένα νέο σχολείο, με άγνωστα παιδιά, χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα. Στον Ατλαντικό του Αλέξανδρου Σταματιάδη, την ιστορία ενός εφηβικού χωρισμού, μαθαίνουμε πως το κλάμα δεν εκβιάζεται, ενώ σε πιο ανάλαφρο κλίμα, ο Μάνος Παπαδάκης, στο Κάνε αυτό που πρέπει μας μεταφέρει στον κόσμο του πινγκ πονγκ και αναρωτιέται αν στον κόσμο των χαμένων υπάρχει νικητής.

Η Όλια Βερροιοπούλου στην Πρώτη εικόνα, μας ταξιδεύει στην δικτατορία μέσα από τα μάτια ενός παιδιού, αξιοποιώντας μια ευρηματική ιδέα: η τηλεφωνική γραμμή του σπιτιού του μπλέκεται με εκείνη του κινηματογράφου Στούντιο. Στην Μίτση της Γεύης Δημητρακοπούλου ένα νεαρό αγοροκόριτσο βιώνει επεισοδιακά την πρώτη του περίοδο, ενώ στον Λουδία του Άκη Πολύζου ο μικρός Μηνάς, γίνεται εμμονικός με την ιδέα να εντοπίσει το μυστηριώδες πλάσμα που σπέρνει φόβο και αναστάτωση στη μικρή παρόχθια ταβέρνα των γονιών του.

Τέλος, ο Κώστας Μπακούρης τολμά να καταπιαστεί με ένα συγκλονιστικό θέμα, τον παιδικό καρκίνο, χρησιμοποιώντας τη φόρμα του μιούζικαλ στα Φθινοπωρινά Χριστούγεννα.

Αξίζει να αναφέρουμε πως κάποιες από τις ταινίες που προβλήθηκαν χθες στα Ίχνη ξεκίνησαν ως ιδέες που παρουσιάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια στο Pitching Lab του Φεστιβάλ Ολυμπίας.

Στο παρακάτω λινκ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις ταινίες που συμμετέχουν στο αφιέρωμα:

https://olympiafestival.gr/2025/ichni-pros-enan-sygchrono-elliniko/

Οι δράσεις ξεκίνησαν από το πρωί με την παρουσίαση του Pitching Lab που εντάσσεται στο εργαστήριο “The Οlympia Effect”, στη διάρκεια του οποίου οκτώ δημιουργοί παρουσίασαν δημόσια, σε δυνάμει χρηματοδότες, τις ιδέες τους για μία μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας ή animation για παιδιά και νέους. Φέτος, για πρώτη φορά συμμετείχαν και δύο πρότζεκ τηλεοπτικών σειρών: μία animation και μία αστυνομική σειρά μυστηρίου.

Οι μελλοντικές αυτές ταινίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση συγγραφής ή προπαραγωγής, στην πλειονότητά τους καταπιάνονται με ζητήματα ταυτότητας και διαχείρισης τραύματος (απώλεια, αστυνομική βία), εμπνευσμένα σε πολλές περιπτώσεις από τα προσωπικά βιώματα των ίδιων δημιουργών, χωρίς να λείπουν ισχυρές δόσεις φαντασίας ή το λεγόμενο genre (λχ. αστυνομική φόρμα).

Το “The Οlympia Effect”, είναι σχεδιασμένο ώστε να περιλαμβάνει δράσεις για όλα τα στάδια: από την σύλληψη και τη δημιουργία έως την παραγωγή, τη διανομή και τη φεστιβαλική πορεία μιας ταινίας.

Εδώ θα βρείτε τα σχέδια που παρουσιάστηκαν:

https://olympiafestival.gr/olympia-effect/oi-protaseis-poy-epilechthikan-to-3/

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Η Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου έκλεισε με την απονομή ενός βραβείου και μίας ευφήμου μνείας για τα Ίχνη και δύο βραβείων από την ΕΡΤ και το ΕΚΚΟΜΕΔ για δύο σχέδια του Pitching Lab:

*Το βραβείο καλύτερης ελληνικής ταινίας για παιδιά στα Ίχνη απέσπασε το T3st του Αλέξανδρου Τσιλιφώνη. Η διάκριση συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο 2.000 ευρώ, προσφορά της ΕΡΤ.

H Διεθνής Κριτική Επιτροπή Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας του Φεστιβάλ, απένειμε επίσης, εύφημο μνεία στο Γιατί του Νίκου Παυλινέρη, μια χειροποίητη ταινία που γύρισε μόνος του με ελάχιστα χρήματα.

Τα βραβεία του Pitching απένειμε επιτροπή αποτελούμενη από την Ελένη Ανδρουτσοπούλου (Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης), τον Ηλία Τασόπουλο (ΕΚΚΟΜΕΔ, πρόγραμμα Cinedu) και τον Λευτέρη Φυλακτό (ΕΡΤ).

*Η ΕΡΤ έδωσε το βραβείο Pitching στο σχέδιο Gazte (μικρού μήκους animation) των Βαγγέλη Τριχιά και Κωστή Καρβουντζή, με ήρωα έναν έφηβο στην προϊστορική Αλταμίρα ο οποίος διαπράττει το πρώτο έγκλημα τέχνης. Οι δημιουργοι θα λάβουν έπαθλο 3.000 ευρώ.

*Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ) έδωσε το δικό του βραβείο για το Pitching στο σχέδιο Τσερνόμπιλ των Έλεν Στεργιοπούλου και Ίριδας Μπαγλανέα, με ηρωίδα μια 11χρονη σε κρίση ταυτότητας.Το βραβείο συνοδεύεται με έπαθλο 3.000 ευρώ.

Οι βραβευμένες προτάσεις θα λάβουν χορηγίες τεχνικών υπηρεσιών σε είδος από τις εταιρείες Authorwave, Stefilm, Massive Productions και Νεανικό Πλάνο.

Το OLYMPIA EFFECT διοργανώνεται από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, με τη συνεργασία και τη στήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ, της Αγοράς του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του προγράμματος Creative Europe MEDIA και του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη MEDIA.

