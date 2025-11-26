Ξεκινά το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους

Η πιο μεγάλη και κεφάτη κινηματογραφική γιορτή της Ελλάδας, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, ετοιμάζεται για την 28η διοργάνωσή της! Με επίκεντρο τον Πύργο και την Αμαλιάδα στη γειτονική Ηλεία, από τις 29 Nοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου 2025 θα παρουσιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα ταινιών για παιδιά, εφήβους και όλη την οικογένεια, με ελεύθερη είσοδο, αλλά και εκτεταμένο πρόγραμμα κινηματογραφικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δράσεων για τη στήριξη της παραγωγής ελληνικών ταινιών για παιδιά.

Η Camera Zizanio κλείνει τα 25! Δεν είναι απλώς ένα Φεστιβάλ· είναι η απόδειξη ότι η νέα γενιά είναι εδώ, παρατηρεί, κρίνει και δημιουργεί.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει:

● το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους,

● την 25η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Ζizanio,

● την 3η Διεθνή Συνάντηση για την Κινηματογραφική Εκπαίδευση και την Ημέρα Ελληνικού

Κινηματογράφου για Παιδιά.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να καταστήσει τα παιδιά απόλυτους πρωταγωνιστές και να τους δώσει την δυνατότητα να μιλήσουν μέσω της Εικόνας για κάτι που τους αφορά. Ταυτόχρονα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, προσφέροντάς τους δραστηριότητες που συμβάλλουν στην επιμόρφωσή τους και τη βελτίωση των ικανοτήτων τους σε ό,τι αφορά τη χρήση της Έβδομης Τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, στους επαγγελματίες του κινηματογράφου που ενδιαφέρονται για το

παιδικό και νεανικό κοινό, στους γονείς και στο γενικό κινηματογραφόφιλο κοινό.

Ταινίες απ’ όλο τον κόσμο θα προβληθούν και φέτος σε πολυάριθμες πόλεις, αφού εκτός από τις κεντρικές δραστηριότητες στον Πύργο και την Αμαλιάδα, θα πραγματοποιηθούν, όπως πάντα, προβολές στα Λεχαινά, τη Γαστούνη, τη Ζαχάρω, το Βαρθολομιό και άλλες πόλεις της Ηλείας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει κάθε χρόνο τέσσερα διαγωνιστικά τμήματα: Μυθοπλασίας, Μικρού μήκους μυθοπλασίας, Μικρού μήκους Animation, Ντοκιμαντέρ. Τα τρία πρώτα διαγωνιστικά προγράμματα προβάλλονται στον Πύργο, ενώ το KIDS

& DOCS (ντοκιμαντέρ για παιδιά) είναι αυτοτελές τμήμα του Φεστιβάλ με ξεχωριστή διεθνή κριτική επιτροπή και έδρα την Αμαλιάδα.

Φέτος θα προβληθούν συνολικά 64 ταινίες από 46 χώρες, μέσα από τις οποίες ξεδιπλώνονται ιστορίες τόλμης, αναζήτησης και μετάβασης∙ παιδιά και νέοι από κάθε γωνιά του κόσμου που προσπαθούν να καταλάβουν ποιοι είναι, να σταθούν απέναντι στην αδικία, να γιατρέψουν τις πληγές τους ή απλώς να βρουν έναν δικό τους ρυθμό μέσα στο χάος.

Οι ταινίες που θα διαγωνιστούν, με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στις αποσκευές τους, είναι παραγωγής 2024 και 2025, και προέρχονται από την Παλαιστίνη μέχρι τη Σουηδία και από το Βέλγιο μέχρι την Κένυα και την Ινδία, με γυρίσματα ακόμα και στα

νησιά Γκαλαπάγκος.

*Στο αφιέρωμα “Ίχνη: Προς έναν σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο για παιδιά”, θα προβληθούν 10 ελληνικές

μικρού μήκους ταινίες μυθοπλασίας της φετινής παραγωγής–σπουδαστικές και επαγγελματικές- που απευθύνονται σε παιδικό και νεανικό κοινό.

Όπως σημειώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ολυμπίας Παντελής Παντελόγλου, «στο Φεστιβάλ Ολυμπίας δεν μας ενδιαφέρουν ταινίες που περιορίζονται σε αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας και της παιδικότητας στην οθόνη, αλλά εκείνες που επιλέγουν να απευθυνθούν στα παιδιά και τους εφήβους ως κοινό. Αναζητάμε κινηματογραφικές αφηγήσεις που κοιτάζουν τα παιδιά και τους εφήβους στα μάτια, ιστορίες που δεν μιλούν για αυτούς ερήμην τους, αλλά επιδιώκουν να συνομιλήσουν μαζί τους. Ελληνικές ταινίες με τέτοια χαρακτηριστικά δυσκολευόμασταν πολύ να εντοπίσουμε διαχρονικά. Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι επιλογές μοιάζουν να πληθαίνουν. Αυτή η μεταστροφή είναι που γέννησε τα Ίχνη».

Το τμήμα εγκαινιάστηκε πέρσι "με την ευχή να επιτρέψει η ελληνική παραγωγή τη μετατροπή του σε σταθερό θεσμό του Φεστιβάλ Ολυμπίας, ώστε να γίνει ένας ζωντανός χώρος ανάδειξης, όπου κάθε χρόνο χαρτογραφούνται οι τάσεις ενός ελληνικού σινεμά για παιδιά και εφήβους. Φέτος, γίνεται ένα καθαρό βήμα προς την εδραίωση του αφιερώματος".

Να προσθέσουμε πως το 2024 πάνω από 80 σχολεία της Ηλείας συμμετείχαν οργανωμένα σε κάποιο εργαστήριο του Φεστιβάλ Ολυμπίας, με πάνω από 2.700 παιδιά να ωφελούνται απ’ τη συμμετοχή, ενώ άλλα 200 παιδιά συμμετείχαν στα ανεξάρτητα εργαστήρια για εφήβους και στις κριτικές επιτροπές. Φέτος, 250 παιδιά έχουν δηλώσει συμμετοχή σε εργαστήρια και

επιτροπές και 150 σχολεία ζήτησαν να λάβουν μέρος σε εργαστήριο.

Μια επιλογή από τις βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ θα προβληθεί στο καθιερωμένο διήμερο του Φεστιβάλ Ολυμπίας στην Αθήνα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2026.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη βάση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης και ενισχύεται από τη Βουλή των Ελλήνων, το Creative Europe / Media, το ΕΚΚΟΜΕΔ, την ΕΡΤ (που είναι και Χορηγός Επικοινωνίας) και τους δήμους Πύργου

και Ήλιδας.

Αναλυτικές πληροφορίες στο σάιτ: https://olympiafestival.gr/