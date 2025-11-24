Από την Πέμπτη 27/11 στην Ελλάδα η ταινία ανιμέισον της Ντίσνει, «Ζωούπολη 2»

Στη νέα animation ταινία «Ζωούπολη 2» των Walt Disney Animation Studios, σε σκηνοθεσία των Τζάρεντ Μπους, Μπάιρον Χάουαρντ, οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς (με τη φωνή της Ginnifer Goodwin) και Νικ Γουάιλντ (με τη φωνή του Jason Bateman) βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων.

Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε.

Η ταινία καταφθάνει στις Ελληνικές αίθουσες (και στην Πάτρα) αυτή την Πέμπτη 27/11/2025 σε διανομή της Feelgood ταυτόχρονα σχεδόν με την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ όπου ξεκινά να προβάλλεται από τις 26/11 αξιοποιώντας & την αργία της Γιορτής των Ευχαριστιών.

Η ταινία είναι σίκουελ του 1ου "Zootopia" που το 2016 έφτασε σε εισπράξεις το 1 δις, 25 εκατ. δολάρια παγκοσμίως και κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ανιμέισον ταινίας. Η σκηνοθεσία ήταν των Byron Howard και Rich Moore.

Την ταινία "Zootopia 2" όπως προαναφέραμε, έχουν σκηνοθετήσει οι βραβευμένοι με Όσκαρ Jared Bush (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος του animation «Ζωούπολη», σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος του animation «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός») και Byron Howard (σκηνοθέτης των «Ζωούπολη» και «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»), το σενάριο υπογράφει ο Jared Bush, ενώ η Yvett Merino (βραβευμένη με Όσκαρ παραγωγός του animation «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός») ήταν στο πηδάλιο της παραγωγής.

Διάρκεια: 108 λεπτά.

Οι Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba & η λατίνα σταρ της μουσικής Shakira επιστρέφουν στους ρόλους της 1ης ταινίας, και εδώ πλαισιώνονται από τους Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Andy Samberg, David Strathairn, Patrick Warburton και Quinta Brunson.

Η ταινία θα προβληθεί & μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ