Η αγέραστη σταρ Ζακλίν Μπισέ τιμήθηκε στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορίνο

Η υπέροχη Ζακλίν Μπισέ - Jacqueline Bisset έκλεψε τις εντυπώσεις στο 43ο Torino Film Festival στη γειτονική Ιταλία όπου της απονεμήθηκε το βραβείο Stella della Mole, μια σημαντική διάκριση, για τα 60 χρόνια πορείας της στον χώρο του κινηματογράφου & του θεάματος.

Στο Φεστιβάλ που είναι σε εξέλιξη από τις 21 έως τις 29/11/2025 και αναμένεται να παραστεί & να βραβευτεί και η Dame Vanessa Redgrave, έδωσαν επίσης το «παρών» ο Αντόνιο Μπαντέρας, ο σκηνοθέτης Σπάικ Λι και ο Ντολφ Λούντγκρεν, σε μια βραδιά που συγκέντρωσε μεγάλες προσωπικότητες της διεθνούς κινηματογραφικής σκηνής.

Η Μπισέ πραγματικά αγέραστη στα 81 της χρόνια (είναι γεννημένη στις 13 Σεπτεμβρίου 1944) είχε «ανάμεικτα συναισθήματα» όταν της απονεμήθηκε η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση για το συνολικό της έργο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο για έναν απλό λόγο. «Δεν έχω ολοκληρώσει την καριέρα μου!» όπως χαρακτηριστικά επισήμανε.

Παρ’ -όλα αυτά, δέχτηκε με χαρά την πρόσκληση από τους διοργανωτές του Διεθνούς Φεστιβάλ του Τορίνο να υποστηρίξει τις ταινίες που την ενδιαφέρουν περισσότερο - πολλές μικρές ανεξάρτητες παραγωγές που δεν βρήκαν ποτέ διανομή στην Ιταλία, όπως τόνισε, σύμφωνα με το Variety.

Η Ζακλίν Μπισέ απέδειξε με την παρουσίασ της, για ακόμη μία φορά ότι η διαχρονική κομψότητα δεν γνωρίζει ηλικία. Εμφανίστηκε στο 43ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο, και περπάτησε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα μίνι μαύρο κουστούμι με διαφάνειες αλλά κι ένα ασπρόμαυρο, φόρεμα, έχοντας κυματιστά τα μαλλιά της. Η εμφάνισή της στο Φεστιβάλ εντυπωσίασε κοινό και φωτογράφους, καθώς η Μπισέ έδειχνε απόλυτα άνετη στον χώρο που υπηρετεί για περισσότερες από πέντε δεκαετίες.

Γεννημένη στο Σάρεϊ και μεγαλωμένη στο Ρέντινγκ της Βρετανίας, η Ζακλίν Μπισέ εκπαιδεύτηκε αρχικά στο μπαλέτο πριν στραφεί στην υποκριτική στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Η καριέρα της απογειώθηκε γρήγορα, με εμφανίσεις δίπλα στον Φρανκ Σινάτρα στο «The Detective» και με τον ρόλο της ως Miss Goodthighs στην παρωδία «Casino Royale» (1967), που την ανέδειξε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα του Bond–σύμπαντος.

Το 1967 έπαιξε στην ταινία «Δύο για το δρόμο - Two for the Road», μία ρομαντική δραματική κομεντί σε σκηνοθεσία Στάνλεϊ Ντόνεν πλάι στην θρυλική Όντρεϊ Χέπμπορν και τον Άλμπερτ Φίνει και το ’68 στο «Μπούλιτ» πλάι στον αξέχαστο σούπερ σταρ Στηβ ΜακΚουήν.

Στην πορεία των δεκαετιών του 1970 και του 1980, καθιερώθηκε ως μια από τις πιο ευέλικτες και πολυδιάστατες ηθοποιούς, με συνεργασίες με κορυφαίους δημιουργούς και ρόλους σε έργα όπως το «Day for Night-Αμερικανική νύχτα» του Φρανσουά Τριφό πλάι στον Ζαν Πιέρ Λεό, το «The Deep-Ο βυθός» του Πίτερ Γέιτς το '77 με τον Νικ Νόλτε, το «Rich and Famous-Πλούσιες και Διάσημες» του Τζορτζ Κιούκορ το 1981, "Η γυναίκα της Κυριακής" το '75 σε σκηνοθεσία Λουίτζι Κομεντσίνι με συμπρωταγωνιστές της τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννι και τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν και το «Under the Volcano-Κάτω από το Ηφαίστειο» του Τζον Χιούστον με τον Άλμπερτ Φίνει το '84 (το είχε προβάλλει Γενάρη του 2023 η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας).

Πολλοί δε έφηβοι και νεαροί σε ηλικία θεατές των 80ς την θυμούνται από το ρόλο της στη μεγάλη εμπορική επιτυχία (και στη χώρα μας) "Η σαραντάρα και ο πρωτάρης" Αμερικανικής παραγωγής 1983 όπου έπαιξε με τον Ρομπ Λόου και τον Άντριου Μακκάρθι & τον Κλιφ Ρόμπερτσον.

Η ευρωπαϊκή αύρα της Μπισέ, η πολύγλωσση παιδεία και η φυσική της παρουσία την κατέστησαν αγαπημένη σταρ σε διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα με την κινηματογραφική της πορεία, η Ζακλίν Μπισέ διατηρούσε στενή φιλία με τη μητέρα της Αντζελίνα Τζολί, Μαρσελίν Μπερτράντ, αναλαμβάνοντας μάλιστα χρέη νονάς της Αντζελίνα. Η ίδια έχει δηλώσει ότι δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να αποκτήσει δικά της παιδιά, καθώς είχε πάντα ζώα και γάτες στη ζωή της.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

