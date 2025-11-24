Θλίψη για τον ηθοποιό Udo Kier που έσβησε στα 81 του χρόνια

Θλίψη σκόρπισε η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή στα 81 του χρόνια ο Γερμανικής καταγωγής ηθοποιός Ούντο Κιρ-Udo Kier, o oποίος είχε αναδειχθεί σ’ ένα «cult» είδωλο του σινεμά.

Γεννημένος στις 14 Οκτωβρίου 1944 στην Κολωνία, στη διάρκεια της καριέρας του, συμμετείχε σε περισσότερες από 200 ταινίες, ξεκινώντας από τα φιλμ «Flesh for Frankenstein» (1973) και «Blood for Dracula» (1974) σε σκηνοθεσία Πολ Μόρισεϊ και παραγωγή του Άντι Γουόρχολ ενώ ακολούθησαν συνεργασίες με τον σπουδαίο & τολμηρό Γερμανό σκηνοθέτη Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ στις ταινίες «Η γυναίκα του σταθμάρχη», «Η Τρίτη Γενιά» και «Λιλί Μαρλέν».

Στο ξεκίνημα του, ο Κιρ που ξεχώριζε και από το ωραίο παρουσιαστικό του με τα αδρά χαρακτηριστικά, είχε παίξει και σε δύο Ελληνικής παραγωγής ταινίες σε σκηνοθεσία του Όμηρου Ευστρατιάδη. Ήταν ταινίες που συνδέθηκαν με μία περίοδο παρακμής του λεγόμενου παλιού εμπορικού κινηματογράφου & συνάμα μία περίοδο παραγωγής φιλμ με πιο τολμηρή θεματική και πλάνα. Σε αυτές ο Udo Kier κρατούσε πρωταγωνιστικούς ρόλους ζεν πρεμιέ, ερμηνεύοντας Έλληνες χαρακτήρες, στη μία μάλιστα έναν Υδραίο, ωστόσο τον είχαν ντουμπλάρει και στις δύο ταινίες.

Συμπρωταγωνίστησε σε τολμηρές ερωτικές σκηνές με Ελληνίδες σταρ όπως οι Έλενα Ναθαναήλ, Ελένη Ανουσάκη, Άννα Φόνσου, κ.α., και οι ταινίες ήταν η «Η Πρόκληση» (1971) και οι «Ερωτομανείς» επίσης το 1971.

Στην καριέρα του ο Udo Kier έπαιξε σε πολλές ταινίες που είχαν φεστιβαλική παρουσία όπως στην ταινία «Bacurau», μία Γαλλοβραζιλιάνικη παραγωγή σε σκηνοθεσία των Κλέμπερ Μεντόζα Φίλιο, Τζουλιάνο Ντορνέλες που είχε παιχθεί στο 72ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών, το Μάιο του 2019.

Στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βερολίνου γνώρισε τον ανεξάρτητο Αμερικανό σκηνοθέτη Γκας Βαν Σαντ, ο οποίος του εξασφάλισε άδεια εργασίας στις ΗΠΑ, επιτρέποντάς του να γίνει γνωστός στο αμερικανικό κοινό με τη συμμετοχή του στο φιλμ «My Own Private Idaho» (1991) δίπλα στον αείμνηστο Ρίβερ Φοίνιξ και τον Κιάνου Ριβς. Την ίδια εποχή ο πάντα ανήσυχος καλλιτεχνικά και δημιουργικός Οούντο Κιρ ξεκίνησε τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον τολμηρό Δανό σκηνοθέτη Λαρς φον Τρίερ, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως «Epidemic», «Europa», «Breaking the Waves-Δαμάζοντας τα κύματα», «Dancer in the Dark» με την Μπιοργκ, «Dogville», «Melancholia» και «Nymphomaniac: Vol. II» (εξαιρετικά τολμηρό στα όρια του πορνογραφικού), καθώς και στη θρυλική σειρά «The Kingdom».

Ο Κιρ εμφανίστηκε επίσης σε μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ, όπως «Ace Ventura: Pet Detective», «Armageddon» και «Blade, Σκοτεινή δύναμη» σε σκηνοθεσία Στίβεν Νόρινγκτον με πρωταγωνιστή τον Γουέσλει Σνάιπς το 1998, ενώ συμμετείχε & σε μουσικά βίντεο της Madonna & συγκεκριμένα στα «Erotica» και «Deeper and Deeper». Ο τελευταίος του ρόλος ήταν στην ταινία παραγωγής 2025 «The Secret Agent» του Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο. Το φιλμ «Ο Μυστικός Πράκτορας», μία νεονουάρ ιστορική πολιτική ταινία θρίλερ σε σενάριο και σκηνοθεσία του Kleber Mendonça Filho με τον Βάγκνερ Μόουρα, είχε συμμετάσχει στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών.

Γεννημένος ως Ούντο Κίρσπε στην Κολωνία, κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού, μεγάλωσε χωρίς πατέρα και σε συνθήκες στερήσεων. Μετακόμισε στο Λονδίνο σε ηλικία 18 ετών, όπου ξεκίνησε την πορεία του στο θέατρο και το σινεμά, συναντώντας τον Φασμπίντερ σε ένα μπαρ. «Μου άρεσε η προσοχή, γι’ αυτό έγινα ηθοποιός», είχε δηλώσει ο «καλτ» πρωταγωνιστής στο Variety μόλις πριν από ένα χρόνο.

Ο Ούντο Κιρ αφήνει πίσω του μια καριέρα που τον καθιέρωσε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα cult είδωλα του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Nα μην παραλείψουμε μία ακόμα κινηματογραφική του εμφάνιση, όπου έπαιξε με την Corinne Clery, την Γαλλικής παραγωγής ταινία "The Story of O" (1975) σε σκηνοθεσία Ζυστ Ζαεκέν & σενάριο βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Dominique Aury, που είχε προβληθεί με επιτυχία & στη χώρα μας.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ