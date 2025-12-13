«Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας ανάμεσά μας. Από την εκδοτική στην πρόσληψη» στο Πολύεδρο

Εκδήλωση με τίτλο «Ο Ανδρέας Καρκαβίτσας ανάμεσά μας. Από την εκδοτική στην πρόσληψη» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο, με αφορμή την εκδοτική σειρά του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων « Ανδρέας Καρκαβίτσας - Πεζά». Σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών- Ειδίκευση ΒΝΕΣ.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γ.Ι. Ξυδόπουλος, Κοσμήτορας ΣΑΚΕ, Παν. Πατρών.

Θα μιλήσουν η Στέση Αθήνη (Ομότιμη Καθηγήτρια Παν. Πατρών), Διηγήματα & Διηγήματα εκτός συλλογών και ο Κωνσταντίνος Χρυσόγελος (Επίκουρος Καθηγητής Παν.Πατρών) ,Η Λυγερή.

Θα σχολιάσουν οι επιμελητές Πέρσα Αποστολή (Επίκουρη Καθηγήτρια, ΔΠΘ), Γεωργία Γκότση (Καθηγήτρια, Παν. Πατρών) και Θανάσης Κούγκουλος (Επίκουρος Καθηγητής, ΔΠΘ)