Βιβλία στο «σβήσιμο» του χρόνου

Η αγορά του βιβλίου ζει στον εορταστικό πυρετό της, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν και νικούν κάθε αναγνωστικό αντιβιοτικό. Εκατοντάδες τίτλοι περιμένουν το ιερό δισκοπότηρο της ανακάλυψης και του πολυπόθητου διαβάσματος .Τρία βιβλία διαφορετικά αλλά απαραίτητα, είναι οι προτάσεις μας για άμεση λύση στο αέναο ψάξιμο που και αυτό όμως, την έχει τη γλύκα του. Στα τέσσερα- Miranda July (εκδ.Αλεξάνδρεια) H Μιράντα Τζουλάι είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες στο χώρο των σύγχρονων τεχνών. Σκηνοθέτρια, συγγραφέας, εικαστικός, περφόρμερ και μια από τις πιο τολμηρές φωνές της εποχής μας. Πέρυσι όλη η βιβλιοφιλική Αμερική πρότεινε και έβαζε στις λίστες με τα καλύτερα το «Στα τέσσερα» ως απαραίτητο ανάγνωσμα για τις γυναίκες από 35 έως 50, μιας που το βιβλίο είναι μια ωδή στην επιθυμία και στη ματαίωση χωρίς ηλικιακούς φραγμούς. Αν και το target group είναι ασφαλώς πιο ευρύ ηλικιακά και χωρίς καθορισμού φύλου, το βιβλίο είναι μια ανατρεπτική και σκωπτική βουτιά στη γυναικεία ψυχοσύνθεση. Μια, ας πούμε, διάσημη καλλιτέχνιδα ανακοινώνει την πρόθεσή της να διασχίσει τις ΗΠΑ με το αυτοκίνητο, ξεκινώντας από το Λος Άντζελες και καταλήγοντας στη Νέα Υόρκη. Αποχαιρετά άνδρα και παιδί και ξεκινά. Αυτό που φαντάζεσαι ως αρχικό road trip,καταλήγει σε μια βάπτιση στα νερά της ακυρωμένης ερωτικής επιθυμίας, μια ειλικρινή ματιά στο φοβιστικό βάραθρο της εμμηνόπαυσης και ένα ξεχώρισμα της ελευθεριότητας και της ελευθερίας χωρίς γλωσσικά τερτίπια.

Oι ανάξιες- Αγκουστίνα Μπαστερρίκα (εκδ.Πατάκη) Έχει κατοχυρώσει το κόκκινο χρώμα σε συνδυασμό με την παρουσία της θεραπαινίδας σε μια σκληρή δυστοπία η Μάργκαρετ Άτγουντ και μπράβο της . Αυτό είναι ουσιαστικό αλλά δεν σημαίνει ότι και άλλες φωνές όπως αυτή από τις πουέμπλες ,δεν δικαιούται να ορθώσει λογοτεχνικό ανάστημα με μια μεζούρα πόνου και λύτρωσης. Στον Οίκο της Ιερής Αδελφότητας, σε μια μετα-αποκαλυπτική εποχή(η Τεχνητή Νοημοσύνη φωνάζει παρών) , οι ανάξιες ζουν έγκλειστες, υπό το κράτος του ανελέητου μαστιγίου της Ηγουμένης. Ποια θα είναι η επόμενη(δύσμοιρη) εκλεκτή που θα πάρει το χρίσμα της Πεφωτισμένης και ποιες θα είναι οι επόμενες που θα υποστούν μια παραδειγματική τιμωρία; Η ηρωίδα του βιβλίου κρατά ένα κρυφό ημερολόγιο με λογοκριμένες λέξεις ,αναμνήσεις που τρυπούν το δέρμα σα ξεχασμένο lego στο πάτωμα και νυχτερινές βόλτες στα δάση του ανομολόγητου. Η Μπαστερρίκα δε χρυσώνει το χάπι και γίνεται αρκούντως σκληρή στη γραφή της γιατί η ανελευθερία και ο θρησκευτικός φανατισμός δεν λειαίνονται. Θαλερή λογοτεχνική φωνή σε ένα ακανθώδες τοπίο.