Πάτρα: Επιτυχημένη η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή των παιδιών του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η χριστουγεννιάτικη γιορτή των παιδιών του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ του Δήμου Πατρέων, σε συνεργασία με τους σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και τους μαθητές του ΣΤ2 τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Πατρών.

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας συνεργάστηκαν κι αυτή τη χρονιά για να πραγματοποιήσουν την χριστουγεννιάτικη γιορτή τους και να παρουσιάσουν το Χριστουγεννιάτικο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη “Στο Χριστό στο κάστρο”.

Ο καθηγητής υποκριτικής και σκηνοθεσίας στη Δραματική Σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας Γιάννης Λεοντάρης επιμελήθηκε σκηνοθετικά την παράσταση και με έναν ιδιαίτερο τρόπο τα παιδιά του ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ του Δήμου Πατρέων, οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας και οι μαθητές του ΣΤ2 τμήματος του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Πατρών, μας ταξίδευσαν στη Σκιάθο του 18ου αιώνα. Ζωντάνεψαν με ευαισθησία τους χαρακτήρες του Παπαδιαμάντη και ανέδειξαν την πίστη, την απλότητα και την αλληλεγγύη των ανθρώπων, αλλά αποτύπωσαν με μοναδικό τρόπο το ελληνικό ήθος και το πνεύμα της γιορτής των Χριστουγέννων που ήταν διάχυτο στο θέατρο Επίκεντρο + που πραγματοποιήθηκε η γιορτή.

Συγγενείς και φίλοι των παιδιών χειροκρότησαν θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στην πραγματοποίηση αυτής της φωτεινής βραδιάς στο κατάμεστο θέατρο, παρουσία και του προέδρου του Κοινωνικού Οργανισμού Θεόδωρου Τουλγαρίδη, του αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας Γιώργου Μαγιάκη, της διευθύντριας του ΚΟΔΗΠ Αγγελικής Ψαρρού, της προϊσταμένης του τμήματος ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και θερινά ΚΔΑΠ Κατερίνας Νικολακοπούλου αλλά και των εργαζομένων στις Δομές του Δήμου Πατρέων.

Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ ΚΟΜΑΙΘΩ ευχαριστεί δημοσίως την Βάλια Ψωμιάδη για την δημιουργία της αφίσας, τον Ανθόκηπο, (Γούναρη 146), τον Λευτέρη Φραγκόπουλο για τις εκτυπώσεις και την εταιρεία ζαχαρωτών προϊόντων AMP Candies.