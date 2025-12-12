Αίγιο: Χτύπησε το ΙΧ, έσκασε τα λάστιχα και επιτέθηκε σε 45χρονο με μεταλλικό αντικείμενο

Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αιγίου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ρίου
Σοβαρή επίθεση σημειώθηκε χθες στο κέντρο του Αιγίου, όταν 46χρονος άνδρας δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι από άγνωστο δράστη, μετά από διαπληκτισμό.
Ο δράστης τρύπησε το ΙΧ του θύματος, έσκασε τα λάστιχα και στη συνέχεια τον χτύπησε με μεταλλικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα ο άνδρας να λιποθυμήσει.
Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αιγίου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ρίου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ο δράστης αναζητείται, ενώ ο 46χρονος υπέβαλε μήνυση για σωματικές βλάβες και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Περαστικοί που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού έμειναν σοκαρισμένοι από τη βιαιότητα της επίθεσης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr