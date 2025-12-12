Πάτρα: Αυτοκινητοπομπή στήριξης στους αγρότες από τους οδηγούς ταξί

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πατρών και Περιχώρων «Ο Άγιος Χριστόφορος» καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν σήμερα Παρασκευή σε συγκέντρωση στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και σε αυτοκινητοπομπή προς το μπλόκο των αγροτών στην Εγλυκάδα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους.

"Συνάδελφοι σας καλούμε να συμμετέχετε με τα οχήματά σας σε συγκέντρωση που θα γίνει στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο την Παρασκευή 12/12/2025 ώρα 7 το απόγευμα, όπου θα ακολουθήσει αυτοκινητοπομπή στο μπλόκο των αγροτών στο Κόμβο της Εγλυκάδας (Μεγάλη Περιμετρική), προκειμένου να εκφράσουμε ως επαγγελματικός κλάδος την συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα των κτηνοτρόφων και των αγροτών.

Συνάδελφοι, η ενότητα των κοινωνικών ομάδων κρίνεται απαραίτητη. Οφείλουμε να ενωθούμε και να αντιδράσουμε στις προκλήσεις που δεχόμαστε από την Πολιτεία" αναφέρει η ανακοίνωσή τους.