Επιμελητήριο Αχαΐας: Πρόσκληση για Πιστοποίησης ΠΓΕ «Αχαϊκό Ελαιόλαδο»

Το Επιμελητήριο Αχαΐας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας συγκρότησης κοινοπραξίας και συλλογής στοιχείων για την κατάρτιση του φακέλου πιστοποίησης της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) «Αχαϊκό Ελαιόλαδο».

"Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη και προστασία ενός από τα πιο εμβληματικά προϊόντα της αχαϊκής γης, με στόχο τη θωράκιση της ποιότητάς του και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο καλεί όλα τα μέλη του—παραγωγούς ελαιοκάρπου, ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια, μεταποιητές και συνολικά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα αξίας του ελαιολάδου—να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία συλλογής στοιχείων και διαμόρφωσης της νέας κοινοπραξίας που θα αναλάβει την προώθηση του ΠΓΕ «Αχαϊκό Ελαιόλαδο», αναφέρει η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου.

"Η συμμετοχή των επαγγελματιών του κλάδου θεωρείται κρίσιμη, καθώς η συλλογική προσπάθεια θα ενισχύσει:

την αναγνωρισιμότητα και την προστιθέμενη αξία του τοπικού προϊόντος,

τις δυνατότητες εξαγωγών και πρόσβασης σε νέες αγορές,

την προστασία, τεκμηρίωση και ανάδειξη της ποιότητας του αχαϊκού ελαιολάδου.

Το Επιμελητήριο έχει ήδη δημιουργήσει Ειδική Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μέσω της οποίας τα μέλη μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη σύσταση της κοινοπραξίας και να συμβάλουν με τα απαραίτητα στοιχεία στον φάκελο πιστοποίησης.

Καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Αχαΐας, προκειμένου να παράσχουν τα απαιτούμενα δεδομένα και να διασφαλιστεί η πληρέστερη δυνατή και αντιπροσωπευτική τεκμηρίωση του φακέλου.

Η Ειδική Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βρίσκεται εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους:

κ. Βασίλη Δημόπουλο, Υπεύθυνο Τμήματος Μεταποίησης – Τηλ.: 693 2773017

κ. Κωνσταντίνο Γιδιάρη – Τηλ.: 6977 584035

κ. Δημήτρη Καραγιάννη, Διευθυντή ΑΧΕΠΑΝ – Τηλ.: 694 8548305

Το Επιμελητήριο Αχαΐας παραμένει αρωγός σε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της περιοχής" πρσθέτει.