Πάτρα: Πραγματοποιήθηκε η χριστουγεννιάτικη έκθεση της ErgoSEN ΑΜΚΕ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η χριστουγεννιάτικη έκθεση της ErgoSEN ΑΜΚΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Βυζαντινό κατά τις ημέρες 7 και 8 Δεκεμβρίου 2025

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΜΚΕ "κύριος σκοπός και στόχος της έκθεσης αυτής ήταν να γίνει γνωστή η ErgoSEN στην Πατραϊκή κοινωνία.

Η ErgoSEN είναι μία νεοϊδρυθείσα αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή ευάλωτων και μειονεκτούντων ομάδων συνανθρώπων μας με λιγότερες ευκαιρίες και αναπηρίες και ιδιαιτέρως η προετοιμασία τους για μια αξιοπρεπή εργασία που στοχεύει στην διαρκή βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Στην ErgoSEN, είμαστε αφοσιωμένοι στην ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης. Ο οργανισμός μας παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε εργαστήρια προστατευμένου περιβάλλοντος, εστιάζοντας σε διάφορες δεξιότητες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανεξαρτησίας. Προωθώντας οικολογικά προϊόντα κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα υλικά, κυρίως από ξύλο αλλά και γυαλί και μέταλλο δίνουμε έμφαση στη βιωσιμότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο. Σε συνεργασία με τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις και κοινοτικές οργανώσεις, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι μπορούν να ακολουθήσουν το πάθος τους για εργασία και δημιουργικότητα.

Στην ιστοσελίδα μας, https://www.ergosen.org, λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), https://www.ergosen.org/category/all-products, το οποίο διαρκώς εμπλουτίζεται με νέα προϊόντα και μπορεί κάποιος να κάνει τις ηλεκτρονικές, (on-line), παραγγελίες του.

Την έκθεση τίμησε με την επίσκεψή του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο οποίος έχει αγκαλιάσει την πρωτοβουλία αυτή και είναι αρωγός και συμπαραστάτης μας με διάφορους τρόπους.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 7:00 το βράδυ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα: «Αντιμετώπιση των εργασιακών προκλήσεων - Απασχόληση ατόμων με αναπηρία - Πραγματικότητα και προοπτικές».

Στην εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω παρουσιάσεις:

1. «Δίκτυο πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» από την κα Τίνα Μόσχου, η οποία είναι σύμβουλος απασχόλησης στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας.

2. «Πρακτικές και εμπειρίες μαθητευόμενων με ειδικές επαγγελματικές ανάγκες στο χώρο εργασίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη» και «Το προφίλ και οι στόχοι της ErgoSEN ΑΜΚΕ» από τον κύριο Νικόλαο Κρίκη, Μηχανολόγο Μηχανικό και συνιδρυτή της ErgoSEN.

3. «Η πραγματικότητα για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα- δυσκολίες και προβληματισμοί» από τον κύριο Κωνσταντίνο Κωστόπουλο, PhD, Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, ο οποίος εργάζεται στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Πατρών με την ειδικότητα του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, πανοσιολογιότατος Αρχιμ. π. Θεόκλητος Παντελίδης, ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης Σπιράλ κ. Πέτρος Ψωμάς, οι ομότιμοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών κ.κ. Πέτρος Γρουμπός, Χρήστος Τερέζης και Κωνσταντίνος Πούλος, πολλοί εκπαιδευτικοί και εθελοντές του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Πατρών, πολλοί απόφοιτοι του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Πατρών με τους γονείς τους και πολλοί άλλοι ευαισθητοποιημένοι στα θέματα των ΑμεΑ.

Στην ανοιχτή συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχε διαδικτυακά, εκτός από τους παρευρισκόμενους, και ο κύριος Γεράσιμος Φεσσιάν, Στέλεχος της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Πολιτικών και Επιστημονικό Συνεργάτη της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας.

Ιδιαίτερες και θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στον ιδιοκτήτη του Ξενοδοχείου «Βυζαντινό», κ. Νικόλαο Μαντά, για την δωρεάν παραχώρηση της μεγάλης αίθουσας εκδηλώσεων του Βυζαντινού, η οποία με πολύ ζεστασιά και αγάπη φιλοξένησε την εκδήλωσή μας".