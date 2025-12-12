Η Αχαΐα «βράζει» στα μπλόκα: Συνεχείς αποκλεισμοί και αναμονή εξελίξεων

Μπλόκα σε Πάτρα, Κάτω Αχαΐα και Αίγιο με συνεχείς παρεμβάσεις σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους
Σε θέσεις μάχης παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Αχαΐας, οι οποίοι συνεχίζουν για ακόμη μία ημέρα τις κινητοποιήσεις τους στα καθιερωμένα πλέον μπλόκα. Παράλληλα προετοιμάζουν και την παρουσία τους στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας το Σάββατο 13/12.
Παρά την αναμονή για κεντρικές κατευθύνσεις, η παρουσία τους στους δρόμους παραμένει σταθερή.
Στην περιοχή έχουν στηθεί τρία βασικά μπλόκα. Το πρώτο στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, όπου καθημερινά πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις και σύντομοι αποκλεισμοί του δρόμου.
Το δεύτερο, ιδιαίτερα κρίσιμο για την κυκλοφορία, βρίσκεται στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας, ο οποίος παραμένει κλειστός για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στις μετακινήσεις, με τα οχήματα να εκτρέπονται μέσω του τοπικού οδικού δικτύου, από τους κόμβους Κ1 (Λιμάνι Πάτρας) και Οβρυάς, δημιουργώντας αυξημένη κίνηση στις γύρω περιοχές. Στο χώρο πραγματοποιούνται καθημερινά συγκεντρώσεις με έκφραση αλληλεγγύης από το Εργατικό Κέντρο, εργατικά συνδικάτα, φοιτητικούς και συνταξιουχικούς συλλόγους.
Το τρίτο μπλόκο έχει στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στη γέφυρα του Σελινούντα στο Αίγιο, όπου επίσης πραγματοποιούνται καθημερινά ολιγόωροι αποκλεισμοί του δρόμου. Το απόγευμα της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί και μηχανοκίνητο συλλαλητήριο στην πόλη του Αιγίου.
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και τη συνολική επιβάρυνση στον αγροτικό κλάδο.
Δυτική Ελλάδα: Δυναμώνουν τον αγώνα τους
Ανυποχώρητοι, με πείσμα και αποφασιστικότητα, συνεχίζουν και ενισχύουν τον αγώνα τους και οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι νομών της Δυτικής Ελλάδας, που βρίσκονται στα μπλόκα του αγώνα για την επιβίωσή τους.
Στην Αιτωλοακαρνανία, μετά τη μεγάλη κινητοποίηση και το άνοιγμα των διοδίων της γέφυρας Ρίου – Αντίρριου, οι αγωνιζόμενοι αγρότοκτηνοτρόφοι βρίσκονται στα μπλόκα τους στο Αγγελόκαστρο και στον κόμβο Βόνιτσας Λευκάδας. Εκεί, έχουν παρθεί και αποφάσεις για συμμετοχή στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας το Σάββατο.
Μάλιστα με απόφασή του, το μπλόκο της Βόνιτσας, από κοινού με αυτό του γειτονικού Λούρου, θα προχωρήσουν σε συμβολικό άνοιγμα των διοδίων του Ακτίου, το πρωί του Σαββάτου. Μπλόκα υπάρχουν επίσης στις γέφυρες του Εύηνου ποταμού και της Ναυπάκτου με τη Δωρίδα.
Στην Ηλεία, με καθημερινές δράσεις συνεχίζεται ο αγώνας των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων στο μπλόκο του Πύργου, που προχωρά σε συμβολικά ανοίγματα των διοδίων επί της νέας εθνικής οδού με την Πάτρα, στην είσοδο της οποίας έχει στηθεί το μπλόκο.
Σήμερα μηχανοκίνητο συλλαλητήριο στον Πύργο, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ σε αντίστοιχη δράση θα προχωρήσει και στα Λεχαινά το μπλόκο της περιοχής.
Στη Ζάκυνθο, μπλόκο έχει στηθεί στο μώλο Αγίου Νικολάου στο λιμάνι, με τους αγωνιζόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους να πραγματοποιούν καθημερινές δράσεις.
Στην υπόλοιπη Πελοπόννησο
Στη Μεσσηνία παραμένουν τα δύο μπλόκα σε Μεσσήνη και Χανδρινό. Μάλιστα μετά από Γενική Συνέλευση Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων στο μπλόκο της Μεσσήνης, αποφασίστηκε πανμεσσηνιακή συγκέντρωση στο χώρο, όλων των αγροτών και κτηνοτρόφων, για την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η συμμετοχή στην πανελλαδική σύσκεψη της Νίκαιας για περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα.
Στην Αργολίδα, καθημερινές συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται στο μπλόκο στον κόμβο Ινάχου στα Μαλαχιά. Το βράδυ, πραγματοποιήθηκε μεγάλη συγκέντρωση στο χώρο με την παρουσία αντιπροσωπειών εργατικών συνδικάτων και λαϊκών φορέων, ενώ χθες αντιπροσωπεία των αγωνιζόμενων αγροτών και κτηνοτρόφων βρέθηκε στο Κιάτο, εκφράζοντας συμπαράσταση στον κοινό αγώνα με τους συναδέλφους τους στο γειτονικό νομό.
Στην Λακωνία, πραγματοποιούνται καθημερινοί συμβολικοί αποκλεισμοί επί της παλαιάς και νέας εθνικής οδού Τρίπολης – Σπάρτης, στο ύψος του μπλόκου στη γέφυρα του Μορέα, ενώ αντιπροσωπεία του μπλόκου αναμένεται να βρεθεί σήμερα και στη Νίκαια.
Στην Αρκαδία παραμένουν τα μπλόκα σε ΒΙΠΕ Τρίπολης και Νεστάνη, μετά και τη μαχητική κινητοποίηση με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα της Τετάρτης.
Αντίστοιχα και στην Κορινθία, αμετακίνητοι στις θέσεις τους, βρίσκονται οι αγωνιζόμενοι αγροτοκτηνοτρόφοι στον κόμβο του Κιάτου, ενώ πραγματοποιούνται και καθημερινές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης.
