Η Αχαΐα «βράζει» στα μπλόκα: Συνεχείς αποκλεισμοί και αναμονή εξελίξεων

Σε θέσεις μάχης παραμένουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Αχαΐας, οι οποίοι συνεχίζουν για ακόμη μία ημέρα τις κινητοποιήσεις τους στα καθιερωμένα πλέον μπλόκα. Παράλληλα προετοιμάζουν και την παρουσία τους στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας το Σάββατο 13/12.

Παρά την αναμονή για κεντρικές κατευθύνσεις, η παρουσία τους στους δρόμους παραμένει σταθερή.

Στην περιοχή έχουν στηθεί τρία βασικά μπλόκα. Το πρώτο στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, όπου καθημερινά πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις και σύντομοι αποκλεισμοί του δρόμου.

Το δεύτερο, ιδιαίτερα κρίσιμο για την κυκλοφορία, βρίσκεται στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας, ο οποίος παραμένει κλειστός για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η παρατεταμένη διακοπή της κυκλοφορίας έχει προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στις μετακινήσεις, με τα οχήματα να εκτρέπονται μέσω του τοπικού οδικού δικτύου, από τους κόμβους Κ1 (Λιμάνι Πάτρας) και Οβρυάς, δημιουργώντας αυξημένη κίνηση στις γύρω περιοχές. Στο χώρο πραγματοποιούνται καθημερινά συγκεντρώσεις με έκφραση αλληλεγγύης από το Εργατικό Κέντρο, εργατικά συνδικάτα, φοιτητικούς και συνταξιουχικούς συλλόγους.

Το τρίτο μπλόκο έχει στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στη γέφυρα του Σελινούντα στο Αίγιο, όπου επίσης πραγματοποιούνται καθημερινά ολιγόωροι αποκλεισμοί του δρόμου. Το απόγευμα της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί και μηχανοκίνητο συλλαλητήριο στην πόλη του Αιγίου.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και τη συνολική επιβάρυνση στον αγροτικό κλάδο.