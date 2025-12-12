Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» on air και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη- BINTEO

Συνέχεια είχαν τα όσα συνέβησαν στη χθεσινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής με τις καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου ότι ο Γιώργος Ξυλούρης απείλησε ότι θα την σκοτώσει.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι είναι 22:15 της Πέμπτης και βρισκόταν στη Βουλή όπου ανέμενε μετά τις καταγγελίες της να εμφανιστεί εισαγγελέας ή αστυνομικοί προκειμένου να καταθέσει.

Καλεί την Άμεση Δράση προκειμένου να καταγραφεί η καταγγελία της και επίσημα και ενημερώνει ότι θα βρίσκεται στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra. Συγκεκριμένα ζήτησε από την τηλεφωνήτρια του «100» να ενημερωθεί «ο ανώτερος και να του πείτε ότι ζητώ άμεσα να ενημερωθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να έρθει είτε εισαγγελέας, είτε αστυνομικός, προκειμένου να πάρει κατάθεση κατά την αυτόφωρη διαδικασία. Βρίσκομαι στη Βουλή, όπου περίμενα 3,5 ώρες να έρθει αρμόδιος να πάρει κατάθεσή μου. Δεν έχει έρθει κανείς. Στις 10:30 θα βρίσκομαι στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Chanel μέχρι τις 11 παρά 20 και εφόσον προσέλθει εισαγγελικός λειτουργός ή αστυνομικός, θα είμαι στη διάθεση επί τόπου, προκειμένου να στοιχειοθετήσει η καταγγελία και να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία».