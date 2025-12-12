Πάτρα: Σήμερα η κηδεία της Κούλας Ροδοπούλου

Την τελευταία της πνοή άφησε την Τετάρτη, σε ηλικία 100 ετών, η Κούλα Ροδοπούλου, μια εμβληματική φυσιογνωμία για την κοινωνία της Πάτρας.

Μέχρι και την ύστατη στιγμή παρέμεινε ένα κοφτερό μυαλό, με εντυπωσιακή διαύγεια, αστείρευτη δίψα για ζωή και μια νεανική ενέργεια που δύσκολα συναντά κανείς, ακόμη και σε πολύ νεότερους ανθρώπους.

Η Κούλα Ροδοπούλου υπήρξε θεία της γνωστής δημοσιογράφου Ελίζας Καλλίτση, την οποία και μεγάλωσε, αποτελώντας για εκείνη σταθερό σημείο αναφοράς και αστείρευτη πηγή στήριξης. Η παρουσία της δίπλα στην ανιψιά της υπήρξε καθοριστική, καθώς τη συνόδευε συχνά στα ρεπορτάζ του Mega, παραμένοντας πάντα με ζωηρό ενδιαφέρον για την επικαιρότητα και τους ανθρώπους.

Πρωτοπόρος στον χώρο της ομορφιάς, η Κούλα Ροδοπούλου ήταν η πρώτη γυναίκα αισθητικός στην Πάτρα και μία από τις πρώτες σε ολόκληρη τη χώρα.

διαίτερη μνεία αξίζει και στον περίφημο «σκαραβαίο» της, τον οποίο απέκτησε το 1974, ένα αυτοκίνητο που τελικά έγινε σήμα κατατεθέν της.

Η κηδεία της, θα γίνει σήμερα, στις 4 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου Πατρών.