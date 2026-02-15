Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή Ισραηλινή σε ξενοδοχείο

Θρίλερ εκτυλίχθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όπου μια γυναίκα από το Ισραήλ εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Πρόκειται για γυναίκα περίπου 53 ετών, ισραηλινής καταγωγής, η οποία βρέθηκε νεκρή την Κυριακή 15.02.2026 σε ξενοδοχείο επί της οδού Λέκκα, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδελφός της την αναζητούσε επί ώρες, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Ανησυχώντας, πήγε στο ξενοδοχείο και όταν μπήκε στο δωμάτιο του 5ου ορόφου τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Τη σορό πρόκειται να εξετάσει ιατροδικαστής, ενώ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν διαπιστωθεί μώλωπες στα άκρα και στην περιοχή του λαιμού, με τα πρώτα σημάδια να δείχνουν αυτοχειρία.