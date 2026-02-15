Ιταλία: Άνδρας επιχείρησε να αρπάξει κοριτσάκι μέσα σε σούπερ μάρκετ- ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομία στο Μπέργκαμο της Ιταλίας συνέλαβε έναν Ρουμάνο πολίτη, άστεγο και χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρώο, με την κατηγορία της απόπειρας απαγωγής ενός κοριτσιού 18 μηνών και της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες περίπου στη 1:00 το μεσημέρι, όταν ο άνδρας εισερχόταν σε σούπερ μάρκετ τη στιγμή που μία οικογένεια – οι γονείς με τη μικρή τους κόρη – αποχωρούσε από το κατάστημα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο άγνωστος άρπαξε αιφνιδιαστικά το παιδί από τα πόδια, επιχειρώντας με βίαιο τρόπο να το αποσπάσει από τη μητέρα του, η οποία το κρατούσε από το χέρι, και να το σύρει προς το εσωτερικό του εμπορικού κέντρου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η μητέρα αντέδρασε άμεσα και αντιστάθηκε σθεναρά, καλώντας σε βοήθεια. Ο πατέρας της, που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, επενέβη γρήγορα και κατάφερε να ακινητοποιήσει τον δράστη. Στο σημείο έσπευσαν και περαστικοί, καθώς και προσωπικό ασφαλείας, οι οποίοι συνέδραμαν στον περιορισμό του μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Περιπολικό έφθασε στο σημείο, διασφάλισε την ασφάλεια του ανήλικου παιδιού και μετέφερε τον άνδρα στο αστυνομικό τμήμα.