Τραμπ σε Νετανιάχου: «Αν δεν υπάρξει συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν θα σε στηρίξω για να τους χτυπήσεις»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να διαβεβαίωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη συνάντησή τους στη Φλόριντα τον Δεκέμβριο, ότι οι ΗΠΑ θα στηρίξουν ισραηλινές επιδρομές κατά του βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, εφόσον Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δεν καταλήξουν σε συμφωνία.

Την πληροφορία μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο δύο καλά ενημερωμένες πηγές.

Νωρίτερα, σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα πρέπει να περιλαμβάνει την «καταστροφή» της ικανότητας εμπλουτισμού ουρανίου της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Όλο το εμπλουτισμένο υλικό πρέπει να φύγει από το Ιράν»

«Η πρώτη προϋπόθεση» για μια συμφωνία «είναι ότι όλο το εμπλουτισμένο υλικό πρέπει να φύγει από το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος στη συνάντησή του αυτή την εβδομάδα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον, ενώπιον της Διάσκεψης των προέδρων αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων στην Ιερουσαλήμ.