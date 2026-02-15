Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία: Κατολισθήσεις, πλημμύρες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη

Η αφρικανική σκόνη έχει καλύψει ασφυκτικά το λεκανοπέδιο της Αττικής, σε σημείο που ακόμη και η Ακρόπολη να μην διακρίνεται πίσω από το πυκνό πέπλο. Την ίδια ώρα, ο σταθμός μέτρησης ποιότητας αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Ρέθυμνο κατέγραψε το μεσημέρι συγκεντρώσεις PM10 πάνω από 460 μg/m³.

Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου η ορατότητα είναι πολύ χαμηλή, ενώ το τοπίο παραμένει σκεπασμένο από ένα πυκνό πέπλο σκόνης.

Η ατμόσφαιρα στο νησί είναι βαριά και αποπνικτική, με τις μετρήσεις νωρίς το απόγευμα να φτάνουν περίπου τα 460 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο και να συνεχίζουν να αυξάνονται, όπως κατέγραψε το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, μάλιστα, αποφασίστηκε τα σχολεία όλων των βαθμίδων να μην λειτουργήσουν τη Δευτέρα, προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των μαθητών. Επιπλέον η σημερινή παρέλασης του Καστρινού Καρναβαλιού αναβάλλεται.

Παράλληλα, στάλθηκαν και προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 σε Χίο και Σέριφο. Στο μήνυμα του 112 ζητείται ο περιορισμός των μετακινήσεων στις παράκτιες περιοχές λόγω της κακοκαιρίας. Το βασικό στοιχείο του καιρού είναι η εκτεταμένη παρουσία αφρικανικής σκόνης που έχει καλύψει το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με το patris.gr, και στο Ηράκλειο καταγράφηκαν εντυπωσιακές, σχεδόν απόκοσμες εικόνες, καθώς η σκόνη κάλυψε ολόκληρη την Κρήτη.

Η ΕΜΥ εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση και επικαιροποίησε το χθεσινό Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού λόγω της νέας κακοκαιρίας .

Από το πρωί της Κυριακής 15.02.2026, η χώρα αντιμετωπίζει έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και πολύ ισχυρούς ανέμους. Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι η Αττική, πολλά νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη.

Θυελλώδεις άνεμοι και απαγόρευση κυκλοφοριας σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη

Οι θυελλώδεις άνεμοι δημιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες για οχήματα και πεζούς σε ορισμένες περιοχές, γι’ αυτό και οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης αποφάσισαν την απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, κάτοικοι και επισκέπτες καλούνται, για λόγους προστασίας, να μην χρησιμοποιούν μέχρι νεότερης ενημέρωσης τον παραλιακό δρόμο Μάκρης – Μεσημβρίας, καθώς έχει πλημμυρίσει από τον έντονο κυματισμό.

Αντίστοιχα, στη Σαμοθράκη έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο Μακρυλιές – Λάκκωμα έως ότου υποχωρήσει η κακοκαιρία.

Σύμφωνα με τον δήμο, έχει επίσης σημειωθεί διακοπή ρεύματος μετά την Παλιάπολη, επειδή πτώση δέντρων προκάλεσε την κατάρρευση κολώνας στην περιοχή Αλεβάντσα.

Εξαιτίας των έντονων φαινομένων, συνιστάται οι μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο να περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο και, όταν χρειάζονται, να προηγείται ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές. Ήδη συνεργεία του Δήμου μαζί με την Πυροσβεστική απομακρύνουν δέντρα που έχουν πέσει στους δρόμους.

Τέλος, η Πολιτική Προστασία και το επιχειρησιακό κέντρο έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση, ενώ έχει ζητηθεί να μεταβεί με το πρώτο δρομολόγιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ ώστε να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση.

Προβλήματα και στη Φθιώτιδα, που στις ακτές της Στυλίδας και της Γλύφας όμως οι σχεδόν θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα η θάλασσα να βγει στη στεριά.

Υποχώρησε το οδόστρωμα στη Λήμνο

Υποχώρηση του οδοστρώματος σημειώθηκε στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα στη Λήμνο. Σε ενημέρωσή του, ο Δήμος Λήμνου γνωστοποιεί ότι η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο έχει διακοπεί, τόσο εξαιτίας της ζημιάς στο οδόστρωμα όσο και λόγω του ισχυρού κυματισμού που προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή.

Για προληπτικούς λόγους, ο Δήμος καλεί οδηγούς και πεζούς να αποφεύγουν την προσέγγιση στο σημείο, αλλά και γενικότερα στα παράκτια μέτωπα, και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες ασφαλείας.

Ζημιές μετρά η Δυτική Ελλάδα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται ο νομός Πρέβεζας εξαιτίας κατολισθήσεων, και καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα στο παραλιακό μέτωπο της Κέρκυρας.

Ταυτόχρονα, όπως δείχνουν τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr, πολύ ισχυροί άνεμοι πνέουν σε πολλές περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, με ριπές που τοπικά ξεπερνούν τα 100–120 χλμ/ώρα. Οι υψηλότερες ριπές της ημέρας σημειώθηκαν στη Φινοκαλιά Λασιθίου (122 χλμ/ώρα), στον Εύδηλο Ικαρίας (115 χλμ/ώρα) και στον Μόλυβο Λέσβου (109 χλμ/ώρα).

Τζουμέρκα: Καθίζηση 60 μέτρων σε επαρχιακό δρόμο

Σημαντικό πρόβλημα σημειώθηκε στη 2η Επαρχιακή Οδό στα Τζουμέρκα, όπου καταγράφηκε καθίζηση του οδοστρώματος μήκους περίπου 60 μέτρων. Μάλιστα, την ώρα που εκδηλώθηκε το περιστατικό διερχόταν αυτοκίνητο, το οποίο ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας αναστάτωση.

Το συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή (15/02/2026) και αποδίδεται στις συνεχείς βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή. Από τις εικόνες προκύπτει ότι το οδικό τμήμα έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ το όχημα με τους δύο επιβάτες έχει μείνει πάνω στα κατεστραμμένα σημεία του δρόμου.

H καθίζηση εντοπίζεται σε τμήμα του οδικού δικτύου που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αναστάτωση στους οδηγούς και στους κατοίκους. Η διέλευση των οχημάτων προς τα Πράμαντα θα γίνεται προσωρινά μέσω Αγνάντων, με τον Δήμο να καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σχετική σήμανση.