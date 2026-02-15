Πάτρα: Κλειστό το ρεύμα προς Πύργο στην Ακτή Δυμαίων λόγω... πλημμύρας

Για ακόμη μία φορά, η συσσώρευση νερών στην Ακτή Δυμαίων προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα το ρεύμα προς Πύργο να παραμείνει κλειστό το απόγευμα του Σαββάτου.

Άμεσα επενέβη η Αστυνομία, αποκλείοντας το δρόμο καθώς το οδόστρωμα είχε πλημμυρίσει και η διέλευση των οχημάτων κρίθηκε επικίνδυνη. Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Το περιστατικό επαναλαμβάνεται για πολλοστή φορά, προκαλώντας δικαιολογημένη αγανάκτηση και ερωτήματα για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα.



