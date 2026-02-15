Πάτρα: Κλειστό το ρεύμα προς Πύργο στην Ακτή Δυμαίων λόγω... πλημμύρας

Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου
Για ακόμη μία φορά, η συσσώρευση νερών στην Ακτή Δυμαίων προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα το ρεύμα προς Πύργο να παραμείνει κλειστό το απόγευμα του Σαββάτου.
Άμεσα επενέβη η Αστυνομία, αποκλείοντας το δρόμο καθώς το οδόστρωμα είχε πλημμυρίσει και η διέλευση των οχημάτων κρίθηκε επικίνδυνη. Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.
Το περιστατικό επαναλαμβάνεται για πολλοστή φορά, προκαλώντας δικαιολογημένη αγανάκτηση και ερωτήματα για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα.
Axios: Τραμπ και Νετανιάχου ασκούν πίεση στο Ιράν για μείωση των εξαγωγών πετρελαίου προς την Κίνα
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο πιο καλός καρναβαλικός καιρός, φαντασία και χαμόγελα στην Παρέλαση των Μικρών- ΔΕΙΤΕ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΟ
Σαρώνουν οι νοτιάδες την Κρήτη - Πτώσεις δέντρων και προβλήματα στις αεροπορικές πτήσεις
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr