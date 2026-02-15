Υποχώρησε επαρχιακός δρόμος στα Τζουμέρκα

Στο μάτι της κακοκαιρίας βρίσκεται για ακόμα μία φορά η περιοχή των Τζουμέρκων.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων υποχώρησε σε μήκος περίπου 70 μέτρων το οδόστρωμα στην επαρχιακή οδό Γεφυριού Πλάκας-Άγναντων-Πραμαντών.

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα αναφέρει ο δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Χρήστος Χασιάκος, καθώς την στιγμή της καθίζησης στο σημείο βρισκόταν με το αυτοκίνητο του κάτοικος των Άγναντων.

Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ένιωσε να τρέμει η γη, έπεφταν πέτρες, κατάλαβε τι συμβαίνει, προσπάθησε να περάσει το σημείο, όμως υποχώρησε ο δρόμος, έπεσε το αυτοκίνητο και άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού και διέφυγε.

Η καθίζηση σημειώθηκε στις 11 το πρωί. Η κυκλοφορία διεκόπη και τα αυτοκίνητα ακολουθούν παράκαμψη για να φτάσουν στη Πράμαντα.