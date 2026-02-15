Axios: Τραμπ και Νετανιάχου ασκούν πίεση στο Ιράν για μείωση των εξαγωγών πετρελαίου προς την Κίνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, συμφώνησαν να ασκήσουν κοινή πίεση στο Ιράν προκειμένου να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου του προς την Κίνα.

Σύμφωνα με το Axios, οι δύο ηγέτες αποφάσισαν «να δράσουν από κοινού» για να επηρεάσουν τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου στην κινεζική αγορά.

Σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απάντησε σήμερα ότι «η φυσιολογική συνεργασία μεταξύ χωρών που πραγματοποιείται εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου είναι λογική και νόμιμη και θα πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται».

Η Κίνα αναλογεί στο 89% και πλέον των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών. Κάθε μείωση αυτής της εμπορικής σχέσης θα σήμαινε μικρότερα έσοδα από το πετρέλαιο για το Ιράν.

Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες είχαν συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα μέσω διαμεσολαβητών από το Ομάν την περασμένη εβδομάδα.

Οι δυο πλευρές πραγματοποιούν νέα προσπάθεια επανεκκίνησης της διπλωματίας, μετά την κίνηση του Τραμπ να στείλει στόλο στην περιοχή καθώς ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.