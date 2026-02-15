Κακοκαιρία «εξπρές» την Τρίτη με ισχυρές καταιγίδες

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προειδοποιεί για κακοκαιρία «εξπρές» την Τρίτη (17/02/2026), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε «ήδη κορεσμένα εδάφη».

Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του, η κακοκαιρία θα είναι γρήγορη ως προς τη διάρκεια, αλλά δεν αποκλείεται να έχει έντονη τοπική επίδραση σε ορισμένες περιοχές.

Συγκεκριμένα ο Γιάννης Καλλιάνος με ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει τα εξής: «Την Τρίτη έρχεται κακοκαιρία Express αλλά με τοπικά υψηλά Rain Rates σε ήδη κορεσμένα εδάφη.

Η Τρίτη 17 Φεβρουαρίου θα χαρακτηρίζεται από ένα γρήγορο αλλά δυναμικό σύστημα. Πρόκειται για κακοκαιρία express ως προς τη διάρκεια, όχι όμως απαραίτητα ως προς την ένταση σε τοπική κλίμακα.

Το αίτιο θα είναι ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην περιοχή της Αδριατικής και θα κινηθεί ανατολικά – νοτιοανατολικά, προσεγγίζοντας και διασχίζοντας τις Βόρειες περιοχές της χώρας μας μέσα σε περίπου 24-36 ώρες.

Η πίεση στο κέντρο του χαμηλού εκτιμάται κοντά στα 995 hPa, με πιθανή περαιτέρω εμβάθυνση ακόμη και στα 992–991 hPa κατά τη διέλευση.

Η κυκλοφορία των ανέμων θα είναι αντίθετη από τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού, ένδειξη ότι το κέντρο του χαμηλού θα βρίσκεται στον Ελλαδικό χώρο.

Πρόκειται για κλασικό μηχανισμό δυναμικής σύγκλισης και έντονης ανοδικής κίνησης, που ευνοεί ανάπτυξη κατακόρυφων νεφικών μαζών.