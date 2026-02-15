Από άσπρο... κόκκινο το χιόνι στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων- ΦΩΤΟ

Απίστευτο σκηνικό
Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, αφρικανική σκόνη και λασποβροχή διαμορφώνουν σήμερα, Κυριακή 15/2/2026, το σκηνικό του καιρού στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων στον Χελμό.
Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων από την έρημο της Βόρειας Αφρικής αναμένεται να αυξάνονται σταδιακά, με το φαινόμενο να κορυφώνεται γύρω στο μεσημέρι. Ήδη η ορατότητα είναι περιορισμένη, καθώς ο ουρανός παραμένει θολός.
«Αχυράνθρωποι» στην εστίαση: Πώς δρούσαν τα τρία κυκλώματα που εντόπισε η ΑΑΔΕ- Οφειλές άνω των 24 εκατ. ευρώ στο δημόσιο
Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία: Κατολισθήσεις, πλημμύρες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη
Βιολάντα: Πώς μια διαρροή προπανίου προμήνυε τη φονική έκρηξη- Από τον Ιούνιο υπήρχαν αναφορές για έντονη μυρωδιά
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr