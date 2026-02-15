Από άσπρο... κόκκινο το χιόνι στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων- ΦΩΤΟ

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι, αφρικανική σκόνη και λασποβροχή διαμορφώνουν σήμερα, Κυριακή 15/2/2026, το σκηνικό του καιρού στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων στον Χελμό.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων από την έρημο της Βόρειας Αφρικής αναμένεται να αυξάνονται σταδιακά, με το φαινόμενο να κορυφώνεται γύρω στο μεσημέρι. Ήδη η ορατότητα είναι περιορισμένη, καθώς ο ουρανός παραμένει θολός.