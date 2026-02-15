Σορός εντοπίστηκε να επιπλέει στο κανάλι του Ισθμού της Κορίνθου

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στις λιμενικές αρχές της Κορινθίας, μετά τον εντοπισμό σορού στον Ισθμό της Κορίνθου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Κατά τις πρωινές ώρες, η Λιμενική Αρχή Ισθμίων ενημερώθηκε για την ύπαρξη σορού εντός της διώρυγας. Άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με στελέχη να μεταβαίνουν στο σημείο από ξηράς, ενώ ταυτόχρονα απέπλευσε περιπολικό σκάφος για την επιχείρηση εντοπισμού.