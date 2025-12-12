Σύλλογοι ΑμεΑ- Πάτρα: Στήριξη της ισότιμης πρόσβασης στα πολιτιστικά δρώμενα

Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων, επισκέφθηκε το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών, προκειμένου να αξιολογήσει τις νέες προσβάσιμες υποδομές και να προωθήσει την ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Κινητική Αναπηρία σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

"Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, σας ενημερώνει ότι την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, στα πλαίσια δράσης για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και την ποιότητα ζωής των Ατόμων με Κινητική Αναπηρία παραβρέθηκε μετά από πρόσκληση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων (Π.ΟΜΑ.μεΑ. Δ.Ε. ΚΑΙ Ν.Ι.Ν), στο Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών.

Σκοπός της επίσκεψης και των δύο φορέων ήταν να δουν, να ενημερωθούν και να δοκιμάσουν τα προσβάσιμα σημεία και τις υποδομές που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο των πρόσφατων εργασιών του Ρωμαϊκού Ωδείου. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκαν τα λειτουργικά σημεία καθώς και δυνατότητα βελτίωσης των υποδομών προκειμένου να είναι ισότιμη η πρόσβαση των Ατόμων με Κινητική Αναπηρία στις πολιτιστικές εκδηλώσεις-δράσεις. Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Π.Ε. Αχαΐας , θα συνεχίσει να στηρίζει την προσβασιμότητα σε χώρους πολιτισμού και δημόσιας ζωής προωθώντας την ένταξη" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση..