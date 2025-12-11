Απίστευτο: Νοσηλεύτρια κατάπιε το φάρμακο ασθενούς

Ένα ακόμη απίστευτο περιστατικό ιατρικού λάθους σημειώθηκε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο πριν από δύο εβδομάδες, όταν νοσηλεύτρια κατάπιε κατά λάθος το φάρμακο που προοριζόταν για ασθενή.

Το συμβάν συνέβη σε κλινική του νοσοκομείου όπου νοσηλεύονται 27 ασθενείς, εκ των οποίων οι τρεις με πολυανθεκτικά μικρόβια. Κατά την απογευματινή βάρδια, στο τμήμα υπηρετούσαν μόνο μία έμπειρη νοσηλεύτρια με 30 χρόνια προϋπηρεσίας και μία ειδικευόμενη, οι οποίες –όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος– «έτρεχαν και δεν έφταναν».

Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, η έμπειρη νοσηλεύτρια πήρε φάρμακο για να το χορηγήσει σε ασθενή και πάνω στην ένταση της δουλειάς το κατάπιε η ίδια.

Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της, αλλά λίγες ημέρες μετά παραιτήθηκε από το νοσοκομείο. Όμως, «με τα προσόντα που έχει αμέσως βρήκε δουλειά ως σχολική νοσηλεύτρια» αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.

Τέλος ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υπογράμμισε: «Δυστυχώς η εξουθένωση του προσωπικού, η καθημερινή πίεση της δουλειάς λόγω των σοβαρών ελλείψεων οδηγεί σε μαζικές αποχωρήσεις».