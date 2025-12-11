Αγρότες κρέμασαν ελληνική σημαία 100 τ.μ. στα «Πράσινα Φανάρια»

Μια τεραστίων διαστάσεων σημαία της Ελλάδας έβγαλαν στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής αγρότες του μπλόκου «Πράσινα Φανάρια».

Όπως αναφέρει το thesspost.gr θέλοντας να περάσουν το μήνυμα ότι τα προβλήματα των αγροτών αποτελούν προβλήματα ολόκληρης της κοινωνίας, οι αγρότες κρέμασαν ελληνική σημαία 100 τετραγωνικών μέτρων στους φωτεινούς σηματοδότες.

Αύριο, οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης θα κατευθυνθούν στο κέντρο της πόλης για τον «συμβολικό αποκλεισμό» του λιμανιού, μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μπλόκου των Μαλγάρων.