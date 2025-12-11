Παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη, προς το Υπουργείο Παιδείας

Το αίτημα του καθορισμού ειδικού ποσοστού επιπλέον του αριθμού εισακτέων για τους μαθητές – απόφοιτους του Δήμου Πατρέων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2026 θέτει με επιστολή του προς την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης.

Αναφέροντας τον χαρακτηρισμό του Δήμου Πατρέων ως πυρόπληκτου, ο κ. Ζαΐμης σημειώνει πως οι μαθητές και οι οικογένειες που ζουν στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου από τις φωτιές του περασμένου Αυγούστου επηρεάστηκαν άμεσα και προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις κάτω από δύσκολες και άνισες συνθήκες. Γι’ αυτόν τον λόγο ζητά να ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη της εγκυκλίου του Υπουργείου που αφορά τις πυρόπληκτες περιοχές και έχει εφαρμοστεί στο πρόσφατο παρελθόν για τους υποψήφιους άλλων πυρόπληκτων περιοχών (Κεφαλονιά, Ανατολική Αττική, Σάμος κ.α.), ώστε να αντιμετωπιστούν οι μαθητές της περιοχής με τον ίδιο τρόπο ευνοϊκών ρυθμίσεων.

«Οι πυρκαγιές στον Δήμο Πατρέων δεν επέφεραν μόνο οικονομικές ζημιές για τις οικογένειες ή περιβαλλοντικές καταστροφές, αλλά αναστάτωσαν την ζωή των συμπολιτών μας και των μαθητών που βρίσκονται στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσουν την προσπάθεια να εισαχθούν στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Είναι ένα αίτημα που σωστά θέτουν οι Σύλλογοι των Γονέων των πυρόπληκτων περιοχών της Πάτρας και ένα μέτρο που έχει ληφθεί στο παρελθόν σε πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Το θεωρούμε δίκαιο, το υποστηρίζουμε πλήρως και ζητούμε από το Υπουργείο να αποφασίσει άμεσα την εφαρμογή του», δήλωσε ο κ. Ζαΐμης, συμπληρώνοντας πως το ίδιο ζητείται να ισχύσει και για τις περιοχές των Δήμων Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου που έχουν χαρακτηριστεί πυρόπληκτες.