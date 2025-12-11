Πάτρα - Πολύεδρο: Αναβολή δύο παρουσιάσεων βιβλίων

Από το Πολύεδρο (Κανακάρη 147, Πάτρα) γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση πως οι προγραμματισμένες παρουσιάσεις των βιβλίων «Αυτή, το Άτομο Μηδέν» της Βεληβασάκη Γεωργίας, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στις 20.00 και «Άκρα», νουβέλα του Φώτη Βλαστού (εκδόσεις Τetra), την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 20.30 στο Πολύεδρο, αναβάλλονται.

Ο συγγραφέας Φώτης Βλαστός στην εκδήλωση θα συνομιλούσε με τη Μάρω Γαλάνη, χορογράφο, performer, ποιήτρια και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, για τη σύγχρονη κουλτούρα της διαπραγμάτευσης.