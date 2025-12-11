Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα - Πολύεδρο: Αναβολή δύο παρουσιάσεων βιβλίων

Αναβάλλονται οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τα βιβλία της Γεωργίας Βεληβασάκη και του Φώτη Βλαστού

Από το Πολύεδρο (Κανακάρη 147, Πάτρα) γίνεται γνωστό με σχετική ανακοίνωση πως οι προγραμματισμένες παρουσιάσεις των βιβλίων «Αυτή, το Άτομο Μηδέν» της Βεληβασάκη Γεωργίας, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στις 20.00 και «Άκρα», νουβέλα  του Φώτη Βλαστού (εκδόσεις Τetra), την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 20.30 στο Πολύεδρο, αναβάλλονται.

Ο συγγραφέας Φώτης Βλαστός στην εκδήλωση θα συνομιλούσε με τη Μάρω Γαλάνη, χορογράφο, performer, ποιήτρια και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, για τη σύγχρονη κουλτούρα της διαπραγμάτευσης.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πολύεδρο Αναβολή Εκδηλώσεων Γεωργία Βεληβασάκη Μάρω Γαλάνη

