"Μάρκο: Mια επινοημένη αλήθεια" στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Το φιλμ "Μάρκο: Mια επινοημένη αλήθεια" προβάλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας στο Πάνθεον στις 15 και 16 Δεκεμβρίου

Σκηνοθεσία: Τζον Γκαράνιο, Αϊτόρ Αρεγκί

Σενάριο: Αϊτόρ Αρεγκί, Τζον Γκαράνιο, Χόρχε Γκιλ Μουνάριθ, Χοσέ Μαρί Γκοενάγκα

θοποοιοίΗΗθοποιοί: Εντουάρντ Φερνάντεθ, Ναταλί Πόθα

Φωτογραφία: Χάβι Αγίρε Εραούσο

Μοντάζ: Μαϊαλέν Σαρασούα Ολιδέν

Μουσική: Αραζάνζου Καλέχα

Χώρα: Ισπανία

Διάρκεια: 101΄

Πρώτη προβολή: Δευτέρα Ώρα 7.00 μμ.

Δεύτερη προβολή: Τρίτη Ώρα 9.30 μμ.



Διακρίσεις: 9 Βραβεία και 8 υποψηφιότητες

Cinema Writers Circle Awards, Spain 2025, Βραβείο καλύτερου ηθοποιού (Φερνάντεθ) , υποψ/φιότητα για Μοντάζ

Fotogramas de Plata 2025, Βραβείο καλύτερου ηθοποιού (Φερνάντεθ)

Goya Awards 2025, 2 Βραβεία, καλύτερου ηθοποιού και Μακιγιάζ. 3 υποψηφιότητες

Venice Film Festival 2024 Υποψιφιότητα καλ΄΄υτερης ταινίας

Spanish Actors Union 2025, Βραβείο καλύτερου ηθοποιού.

Feroz Awards, ES 2025 Βραβείο καλύτερου ηθοποιού και υποψιφιότητα

The Platino Awards for Iberoamerican Cinema 2025, Βραβείο καλύτερου ηθοποιού

José María Forqué Awards 2024, ‘ ‘ ‘ ‘

Días de Cine Awards 2025 Βραβείο καλύτερου ισπανού ηθοποιού υποψηφιότητα καλύτερης ταινίας.

Premios Carmen 2025 υποψηφιότητα για την ταινία.



Ένα αληθινό σκάνδαλο δίνει την αφορμή για ένα αριστουργηματικά γραμμένο και ερμηνευμένο (Γκόγια για τον Έντουαρντ Φερνάντεζ και πολλά ακόμη βραβεία) σχόλιο πάνω στην αναζήτηση ταυτότητας και την ιστορική μνήμη.

Μια ταινία για τα ψέματα που χρησιμοποιεί ένας Ισπανός συνδικαλιστής, που υποστήριζε ψευδώς ότι είχε επιβιώσει από το ναζιστικό στρατόπεδο εξόντωσης του Μαουτχάουζεν, για να αναλάβει την προεδρία της Ομάδας Επιζώντων του Ολοκαυτώματος.

Έχοντας υποδυθεί υποδειγματικά τον διαβόητο απατεώνα Φρανσίσκο Παέζα ("Ο Άνθρωπος με τα Χίλια Πρόσωπα"), ο πρωταγωνιστής του "47" Έντουαρντ Φερνάντεζ κέρδισε φέτος το Γκόγια πρώτου ρόλου, ερμηνεύοντας έναν ακόμα πρωτοκλασάτο ψεύτη: τον Ενρίκ Μάρκο Μπάτλιε, Καταλανό συνδικαλιστή και επιζόντα του ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης Φλόσενμπεργκ, για χρόνια δραστήριο πρόεδρο της ισπανικής ένωσης θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Όταν, όμως, ένας ιστορικός αμφισβητήσει το παρελθόν του, ένα μπερδεμένο κουβάρι βολικών ψεμάτων και αμήχανων αληθειών θα αρχίσει να ξετυλίγεται.

Οι Αϊτόρ Αρέγκι και Τζον Γκαράνιο, του βραβευμένου με δέκα Γκόγια "Γίγαντα", αφηγούνται δεξιοτεχνικά, με χιούμορ, σασπένς και σκηνοθετική ευρηματικότητα, ένα αληθινό σκάνδαλο, σχολιάζοντας πολυεπίπεδα και καίρια –όπως και το σχετικό βιβλίο "Ο απατεώνας" του Χαβιέρ Θέρκας– τη διαδικασία διατήρησης και κατασκευής της ιστορικής μνήμης, την (αντονιονική) αναζήτηση ταυτότητας, τις κωμικοτραγικές, αντιφατικές συνέπειες του "ο σκοπός αγιάζει τα μέσα" (μήπως τα ψέματα του Μπάτλιε είχαν τελικά "θετικό" αποτέλεσμα;), αλλά και την ανάγκη του σινεμά να πει ένα ψέμα, στήνοντας μια μυθοπλασία, για να διηγηθεί την αλήθεια.

Χρήστος Μήτσης Σεπτ. 2025

Τα ψέματα που χρησιμοποιεί ένας Ισπανός συνδικαλιστής, που υποστήριζε ψευδώς ότι είχε επιβιώσει από το ναζιστικό στρατόπεδο εξόντωσης του Μαουτχάουζεν, για να αναλάβει την προεδρία της Ομάδας Επιζώντων του Ολοκαυτώματος, αφηγούνται στην ταινία τους «Μάρκο, μια επινοημένη αλήθεια» οι Άιτορ Αρέγκι και Γιόν Καράνιο.

Η ταινία, με ένα σχεδόν ντοκιμαντεριστικό στιλ, παρακολουθεί τον Ενρίκ Μάρκο (βασισμένο σε υπαρκτό πρόσωπο), από το 1999, όταν πηγαίνει στη Γερμανία για να βγάλει το επίσημο χαρτί για τη φυλάκιση του στο ναζιστικό στρατόπεδο, χαρτί που βέβαια δεν υπάρχει (στην πραγματικότητα είχε προθυμοποιηθεί να ενταχθεί, μαζί με άλλους Ισπανούς, εργάτης σε γερμανικά εργοστάσια, στη διάρκεια του χιτλερικού καθεστώτος, ύστερα από συμφωνία Φράνκο με Χίτλερ), και το οποίο καταφέρνει να πλαστογραφήσει, μέχρι το 2005, όταν, ως πρόεδρος του σωματείου, ετοιμάζει τον επίσημο εορτασμό για τα 50 χρόνια του Μαουτχάουζεν, στον οποίο θα παρευρισκόταν και ο πρόεδρος της Ισπανίας, χρονιά όταν ένας Ισπανός ιστορικός αποκάλυψε την αλήθεια για το ρόλο του Μάρκο.

Ταινία που σε παρασύρει τόσο με το θέμα της όσο και με τον τρόπο με τον οποίο οι δυο σκηνοθέτες επέλεξαν να το αφηγηθούν. Στην όλη επιτυχία του εγχειρήματος συμβάλλει ιδιαίτερα και ο Έντουαρντ Φερνάντεζ, που με το βλέμμα, τις εκφράσεις και γενικά τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνει να πείσει τους πάντες για το στόχο του, πείθει πέρα για πέρα στο ρόλο του Μάρκο.

Νίνος Φένεκ Μικελίδης

Στην Ισπανία δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην γνωρίζει για την ιστορία του Ενρίκ Μάρκο, του ανθρώπου που προσποιήθηκε επιτυχημένα επί χρόνια τον επιζήσαντα του Ολοκαυτώματος, εκτελώντας , μάλιστα, και χρέη προέδρου της σχετικής ισπανικής ένωσης. Για θεατές εκτός της ιβηρικής χερσονήσου σίγουρα υπάρχει και το πρόσθετο ενδιαφέρον της γνωριμίας με αυτή την απίστευτη ιστορία ενός αληθινού ψέματος που για καιρό κανείς δεν είχε λόγο να αμφισβητήσει, καθώς αναφέρεται σε ένα από τα φριχτότερα εγκλήματα του 20ου αιώνα.

Οι δημιουργοί Αϊτόρ Αρέγκι και Τζον Γκαράνιο ξεκινούν την ταινία με μια κλακέτα, παίζουν συχνά με τις διαστάσεις του κάδρου, υπογραμμίζοντας δια της αισθητικής την αντιπαραβολή μεταξύ αλήθειας και πραγματικότητας. Τα ερωτήματα που θέτουν πολλά - μπορεί πχ. οι αφηγήσεις του Μάρκο να διαφώτισαν περισσότερο αυτή τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ιστορίας, μα αγιάζει ο σκοπός τα μέσα;- προς τιμήν τους δεν καταφεύγουν στη λύση του εύκολου «ψυχολογισμού» για να διαγνώσουν τα κίνητρα του Μάρκο, θέτοντας ερωτήσεις σαν την παραπάνω στο κοινό, που, αναπόφευκτα, θα έχει πολλά να συζητήσει μετά το πέρας της προβολής.

Γιάννης Βασιλείου

Aitor Arregi(I)

Σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός, γεννήθηκε το 1977 στη Onati, País Vasco, Ισπανία. Για τις ταινίες του έχει κερδίσει 14 βραβεία και 34 υποψηφιότητες. Φιλμογραφία: Maspalomas (2025), Μάρκο: Μια επινοημένη αλήθεια (2024), Cristóbal Balenciaga (TV Mini Series 2024), Cadena de décimos ( Short 2021), Mateoren Ama (Short 2019), Το ατέλειωτο χαντάκι (2019), Ο γίγαντας (2017), Zarautzen erosi zuen (Short 2014),

Lucio (2007), Cristóbal Molón (2006), Wide Angle (TV Series 2004), Glup, una aventura sin desperdicio (2004), Sahara Marathon (2004).

Jon Garaño

Σεναριογράφος, σκηνοθέτης και μοντέζ, γεννήθηκε το 1974 στο San Sebastian, Ισπανία. Για τις ταινίες του έχει κερδίσει 27 βραβεία και 38 υποψηφιότητες.

Φιλμογραφία: Μάρκο: Μια επινοημένη αλήθεια (2024), Cristóbal Balenciaga (TV Mini Series 2024), Cadena de décimos (Short 2021), Το ατέλειωτο χαντάκι (2019), Ο γίγαντας (2017), Renovable (Short 2016), Λουλούδια (2014), La casa del nazareno (Short 2011),

Urrezko Eraztuna (Short 2011), El método Julio (Short 2010), 80 egunean (2010), Perurena (2010), Asämara (Short 2009), On the Line (Short 2008), FGM (Short 2008), Miramar Street (Short 2006), The Dragon House (TV Movie 2005), Wide Angle (TV Series 2004), Sahara Marathon (2004), Despedida (Short 2001).