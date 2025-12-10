Οι προσκεκλημένοι σολίστ του φετινού Χριστουγεννιάτικου Κοντσέρτου της Πολυφωνικής: Βασιλική Καραγιάννη και Τάσος Αποστόλου

Το πολυαναμενόμενο Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο του καλλιτεχνικού ομίλου της "Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας", φέτος θα πραγματοποιηθεί, όπως ήδη είναι γνωστό το σαββατοκύριακο 20 και 21 Δεκεμβρίου 2025 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Ρίο στις 8.00 το βράδυ (ακριβώς).

Με νεότερη ανακοίνωση τους η Πολυφωνική Χορωδία και ο μαέστρος Σταύρος Σολωμός, Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας, γνωστοποιούν πως οι δύο προσκλελημένοι σολίστ του φετινού Χριστουγεννιάτικου Κοντσέρτου θα είναι η Πατρινής καταγωγής λυρική ερμηνεύτρια, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - σοπράνο κολορατούρα και ο ΤΑΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - βαθύφωνος.

ΤΑΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Βαθύφωνος στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Σπούδασε κλασικό τραγούδι με τον Φραγκίσκο Βουτσίνο. Με υποτροφία του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», συνέχισε τις σπουδές του με τους M.L.Cioni και R.Negri στο Μιλάνο της Ιταλίας, όπου κέρδισε σε διεθνή διαγωνισμό.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Δραματικής Τέχνης «Βεάκη». Παρακολούθησε μαθήματα, σεμινάρια υποκριτικής και σκηνοθεσίας, με τον L.Ronconi στο Piccolo Teatro του Μιλάνου.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και πτυχιούχος ψυχοθεραπευτής (ICPS), κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ECP-EAP).

Τραγούδησε μεταξύ άλλων σε παραγωγές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, της Όπερας Θεσσαλονίκης, στον Ο.Η.Ε. στη Ν. Υόρκη για τη συμπλήρωση 61 χρόνων από την ίδρυσή του, στο Lincoln Center, στη Βοστόνη, στα εγκαίνια της Νέας Βιβλιοθήκης στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στο Ανόβερο, στη Βασιλεία της Ελβετίας, στο Μιλάνο της Ιταλίας, στη Γερμανία και στο Κατάρ και αλλού.

Επίσης, σε παραγωγές της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Ορχήστρας των Χρωμάτων, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, του Ε.Σ.Σ.Μ., της Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, της Όπερας Δωματίου Αθηνών, της Ορχήστρας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Κρατικής Ορχήστρας Κύπρου, της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, του Ηρωδείου, των Δελφών, του Φεστιβάλ Αθηνών και του Φεστιβάλ Σύρου.

Έχει συνεργαστεί σε συναυλίες, πρώτες εκτελέσεις έργων, ηχογραφήσεις και δισκογραφία με σημαντικούς Έλληνες συνθέτες.

Έχει πρωταγωνιστήσει με αρχαίο και σύγχρονο ρεπερτόριο, σε θεατρικές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, του Θεάτρου Τέχνης κ.α., σε Επίδαυρο, Ηρώδειο και αλλού, καθώς και σε ταινίες για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση (Θ. Αγγελόπουλος, Μ. Ηλιού, Λ. Ξανθόπουλος κ.α.). Έχει σκηνοθετήσει διάφορες παραστάσεις.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (σοπράνο κολορατούρα)

Έχει γεννηθεί στην Πάτρα και ξεκίνησε τις σπουδές της στο πιάνο, στο ακορντεόν και τα θεωρητικά σε Ωδείο της πόλης. Πήρε δίπλωμα Μονωδίας από το Εθνικό Ωδείο παράρτημα Γλυφάδας, με διάκριση και βραβείο, ενώ συνέχισε τις σπουδές της δίπλα στον Γιόζεφ Μέτερνιχ στο Μόναχο.

Από νεαρή ηλικία ξεκίνησε την συνεργασία της με Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου συνεχίζει αδιάκοπα από τότε, ερμηνεύοντας τους πιο αντιπροσωπευτικούς ρόλους στο ρεπερτόριο της σοπράνο κολορατούρας.

Το 2012 έκανε το ντεμπούτο της στο Θέατρο αλά Σκάλα του Μιλάνου, ερμηνεύοντας τον ρόλο της Ολυμπίας στην όπερα «Τα παραμύθια του Χόφμαν» του Ζακ Όφενμπαχ σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Κάρσεν.

Έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα μεγαλύτερα Λυρικά θέατρα του κόσμου, όπως το θέατρο αλά Σκάλα του Μιλάνου, στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου Κόβεντ Γκάρντεν, στη Βασιλική Όπερα της Κοπεγχάγης, στο Μπουνκαμούρα Κόνσερτ Χωλ και στην Όπερα του Τόκυο, στο Μπιβάκο Χωλ στο Ότσου της Ιαπωνίας, στην Κωμική Όπερα του Βερολίνου, στο Σαν Κάρλο της Νάπολης, στην Κρατική Όπερα της Φλωρεντίας, στο θέατρο Σαν Κάρλο της Λισσαβόνας, στην Όπερα του Ντίσελντορφ, στο Σόνι Κόνσερτ Χωλ στο Τόκυο, κ.ά.

Το ρεπερτόριο της είναι ευρύ, περιλαμβάνοντας τους περισσότερους από τους πιο αντιπροσωπευτικούς ρόλους της σοπράνο κολορατούρας, όπως: Βασίλισσα της Νύχτας στον Μαγικό Αυλό (Μότσαρτ), Ολυμπία, Αντωνία, Τζουλιέττα, Στέλλα στα Παραμύθια του Χόφμαν (Όφενμπαχ), Αμίνα στην Υπνοβάτιδα (Μπελλίνι), Μαργαρίτα στον Φάουστ (Γκουνώ), Τζίλντα στον Ριγκολέττο (Βέρντι), Βιολέττα στην Τραβιάτα (Βέρντι), Λουτσία στην Λουτσία ντι Λαμερμούρ (Ντονιτσέτι), Κονστάντσε και Μπλοντε στην Απαγωγή από το Σαράι (Μότσαρτ), Αντίνα στο Ελιξίριο του έρωτα (Ντονιτσέτι), Νορίνα στον Ντον Πασκουάλε (Ντονιτσέτι), Τσερμπινέττα στην Αριάδνη στη Νάξο (Ρ.Στραους), Ροζίνα στον Κουρέα της Σεβίλλης (Ροσίνι), Κοντέσσα Αντέλε στον Κόμη Όρυ (Ροσίνι), κ.ά.

Έχει τραγουδήσει σε συναυλίες σε σπουδαίες αίθουσες όπως: Κάρνεγκι Χωλ της Νέας Υόρκης, Κουΐν Ελίζαμπεθ Χωλ και Κάντογκαν Χωλ του Λονδίνου, Μουσάσινο Κόνσερτ Χωλ στο Τόκυο, κ.ά.

Έχει πάρει το ειδικό βραβείο σε νέο καλλιτέχνη από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, για την ερμηνεία της στο ρόλο της Τσερμπινέττα στην όπερα Αριάδνη στη Νάξο του Ρ. Στράους σε παραγωγή της Λυρικής Σκηνής. Καθώς επίσης και το ειδικό βραβείο Ινγκα Λινγκαμπουε στην Ιταλία.

Έχει ηχογραφήσει CD και DVD όπως: «Κουρέας της Σεβίλλης» του Παϊζιέλο, «Δέηση» σε ποίηση Κ. Καβάφη και μουσική Αθ. Σιμόγλου, «Μονόγραμμα» σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη και μουσική Γιώργου Κουροπού, κ.α.

Το 2006 είχε την τιμή να ταξιδέψει με τον τότε Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο στις Βρυξέλλες και έδωσε ρεσιτάλ στην εκεί Ελληνική Πρεσβεία, προς τιμήν και ενώπιων των βασιλέων του Βελγίου.

Τον Οκτώβριο του 2021 τραγούδησε στην Αρχαία Ολυμπία τον Ολυμπιακό Ύμνο a cappella, στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 στο Πεκίνο.

Στο μέλλον μεταξύ άλλων θα τραγουδήσει: Γλαύκη στην όπερα Μήδεια του Κερουμπίνι, σε μια συμπαραγωγή της Μετροπόλιταν Όπερας της Νέας Υόρκης με την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Όπερα του Σικάγου, σε γκαλά στην Όπερα του Μόντε Κάρλο, σε αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την γέννηση της Μαρία Κάλλας, κ.α.