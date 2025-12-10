Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 11 έως και 17 Δεκεμβρίου 2025

Μεταξύ των νέων ταινιών είναι τα φιλμ τρόμου "Keeper" και "Άγια Νύχτα, Άγρια Νύχτα" & το παιδικό φιλμ "Ο Βασιλιάς των βασιλιάδων"

Το πρόγραμμα των σινέ - προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 11 έως & την Τετάρτη 17/12/2025 έχει ως εξής: Αίθουσα 8 στις 22.10 καθημερινά "Silent Night, Deadly Night-Άγια Νύχτα, Άγρια Νύχτα" Ένα παιδί γίνεται μάρτυρας της δολοφονίας των γονιών του από έναν άντρα με στολή Άγιου Βασίλη. Χρόνια αργότερα, ως ενήλικας, φοράει και ο ίδιος τη στολή του Άγιου Βασίλη και ξεκινά μια βίαιη αναζήτηση για να εκδικηθεί όσους ευθύνονται για το τραυματικό γεγονός της παιδικής του ηλικίας. Καταλληλότητα: Κ18 Διάρκεια: 95 λεπτά. Κατηγορία: Τρόμου Σκηνοθεσία: Mike P. Nelson. Ηθοποιοί: David Lawrence Brown, Rohan Campbell, Ruby Modine, David Tomlinson, Mark Acheson. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Όπως διαβάσαμε, είναι η 2η ταινία-ριμέικ μετά το "Silent Night" του 2012 που είχε σκηνοθετήσει ο Steven C. Miller με πρωταγωνιστή τον Malcolm McDowell, της ταινίας του 1984 που είχε τότε σκηνοθετήσει ο Charles E. Sellier Jr. Το "Silent Night, Deadly Night" βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την πρεμιέρα του στις ΗΠΑ.

Αίθουσα 2 στις 21.00 και στις 23.10 καθημερινά "Keeper" Ο Όσγκουντ Πέρκινς ("Longlegs", "The Monkey"), γιος του αξέχαστου ηθοποιού Άντονι Πέρκινς επιστρέφει με ένα νέο είδος τρόμου. Ο Μάλκολμ και η Λιζ ταξιδεύουν σε μια απομονωμένη καλύβα για να γιορτάσουν την πρώτη τους επέτειο. Αυτό που αρχίζει ως ρομαντικό σαββατοκύριακο παίρνει σκοτεινή τροπή όταν η απρόσμενη επίσκεψη του ξαδέλφου του Μάλκολμ και της φίλης του προκαλούν μια σειρά από τρομακτικά, ανεξήγητα γεγονότα. Καταλληλότητα: Κ18 Διάρκεια: 99 λεπτά. Παίζουν οι ηθοποιοί: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Christin Park, Claire Friesen, Tess Degenstein. Διανομή από την Τanweer.

Aίθουσα 3 στις 15.50 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 7 στις 17.10 την Παρασκευή & το σαββατοκύριακο και στις 19.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων: Μια Ιστορία από τον Κάρολο Ντίκενς - The King of Kings" Η ταινία ακολουθεί την ιστορία του Καρόλου Ντίκενς, ο οποίος μαγεύει τον γιο του, Γουόλτερ, καθώς αφηγείται την πιο σπουδαία ιστορία που ειπώθηκε ποτέ – την ιστορία του Ιησού Χριστού. Αυτό που ξεκινά ως ένα παραμύθι για καληνύχτα, μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που του αλλάζει τη ζωή. Μέσα από τη ζωντανή του φαντασία, o Γουόλτερ περπατά δίπλα στον Ιησού, μαθαίνοντας την πορεία του. H ταινία μάς προσκαλεί να ανακαλύψουμε ξανά τη διαχρονική δύναμη της ελπίδας, της αγάπης και της λύτρωσης – μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Εμπνευσμένη από τον Κάρολο Ντίκενς, παρουσιάζει τη ζωή του Ιησού Χριστού μέσα από ένα εντυπωσιακό animation με συγκλονιστική μουσική, που θα συγκινήσει ανθρώπους κάθε ηλικίας και αποτελεί την τέλεια οικογενειακή ταινία για φέτος τα Χριστούγεννα. Διάρκεια: 103 λεπτά. Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ/Νότια Κορέα Διανομή: The Film Group. H ταινία έχει σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία παγκοσμίως με εισπράξεις που ξεπερνούν τα 77,6 εκατομμύρια δολάρια. Στην Αμερική, η ταινία κυκλοφόρησε με ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών που δάνεισε τις φωνές τους, το οποίο περιλαμβάνει τους Πιρς Μπρόσναν, Όσκαρ Άιζακ, Κένεθ Μπράνα, Μαρκ Χάμιλ και Ούμα Θέρμαν. Σκηνοθεσία: Σεόνγκ-χο Γιανγκ.

Αίθουσα 1 στις 17.30, στις 19.40 και στις 21.50 καθημερινά, Αίθουσα 2 στις 18.40 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 20.50 καθημερινά "Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων" Μία συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη που μάς ταξιδεύει στα ορεινά χωριά της Ηπείρου με ένα εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών (Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής). Το φιλμ ζωντανεύει την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων. Διανομή: Feelgood. Διάρκεια: 96 λεπτά. Η ταινία προσέλκυσε το κοινό στην πρεμιέρα της και έκοψε σε 118 αίθουσες πανελλαδικά, 47.286 εισιτήρια παίρνοντας την 1η θέση στο εγχώριο box office.

Αίθουσα 3 στις 20.20 και στις 22.40 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 21.30 καθημερινά "Πέντε Νύχτες στου Φρέντι 2-Five Nights at Freddy's 2" Ένας χρόνος έχει περάσει μετά τον μεταφυσικό εφιάλτη στην πιτσαρία του Φρέντι. Οι ιστορίες που κυκλοφορούν για όλα όσα συνέβησαν εκεί έχουν καθιερωθεί πια ως αστικοί μύθοι, δίνοντας έμπνευση για το πρώτο φεστιβάλ της πόλης αφιερωμένο στα σκοτεινά συμβάντα. Ο πρώην φύλακας Μάικ (Τζος Χάτσερσον) και η αστυνομικός Βανέσσα (Ελίζαμπεθ Λέιλ) έχουν αποκρύψει από τη 11χρονη αδελφή του Μάικ, Άμπι (Πάιπερ Ρούμπιο), την τύχη των ρομποτικών της φίλων. Όταν όμως η Άμπι το σκάσει για να ξαναβρεί τον Φρέντι, την Μπόνι, την Τσίκα και τον Φόξι, θα πυροδοτήσει μία τρομαχτική αλληλουχία από γεγονότα. Σκοτεινά μυστικά θα αποκαλυφθούν για την προέλευση της πιτσαρίας του Φρέντι και ένας από καιρό ξεχασμένος τρόμος θα εξαπολυθεί. H 1η ταινία σε σκηνοθεσία της Emma Tammi είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία το 2023 με εισπράξεις 297 εκατ. δολαρίων. Το "Five Nights at Freddy's 2" (διανομή από Τanweer) είναι μία Αμερικανικής παραγωγής 2025, ταινία υπερφυσικού τρόμου βασισμένη στη σειρά βιντεοπαιχνιδιών Five Nights at Freddy's, που δημιουργήθηκε από τον Scott Cawthon, και είναι η συνέχεια της κινηματογραφικής μεταφοράς του 2023. Βγήκε στη χώρα μας ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στη Βόρειο Αμερική. Παίζουν οι ΜακΚένα Γκρέις, Σκιτ Ούλριχ, Ελίζαμπεθ Λέιλ, Πάιπερ Ρούμπιο, Τζος Χάτσερσον, κ.α. Σκηνοθεσία & πάλι από την Emma Tammi. Διάρκεια: 104 λεπτά. Η ταινία έκοψε το πρώτο 4ήμερο προβολής της σε 80 αίθουσες πανελλαδικά, 19.733 εισιτήρια σύμφωνα με το flix.gr. Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα του "Five Nights at Freddy's 2" στο εξωτερικό με τις εισπράξεις ήδη να είναι στα 113,6 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 4 στις 21.50 καθημερινά «Σπασμένη Φλέβα» Πέντε χρόνια μετά την επιτυχημένη "Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς", ο Κυπριακής καταγωγής σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης επέστρεψε με την έκτη (6η) μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο "Σπασμένη Φλέβα". Ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα όπως αυτοπροσδιορίζεται, σε σενάριο του ίδιου του Γ. Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη όπως και στο "Μικρό Ψάρι". Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της "Σπασμένης Φλέβας": "ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, τα 'χει κάνει όλα μαντάρα! Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, ο Αλεξόπουλος θα βγει στους δρόμους αναζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να σώσει το πολύτιμο σπίτι του είναι λίγος και η πίεση της κατάστασης ασφυκτική. Τα πάντα εναντίον του, δύσκολοι καιροί... Λίγο πριν τον γκρεμό, ένα απλό σχέδιο της τελευταίας στιγμής φαίνεται να είναι η μοναδική σωτήρια λύση στο φλέγον πρόβλημα του επιχειρηματία. Η 'Σπασμένη Φλέβα' είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο". Πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Ιωάννα Κολλιοπούλου, και οι Γιάννης Νιάρρος, Βασίλης Κουκαλάνι, Σοφία Κουνιά, Μπέττυ Αρβανίτη, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Μαρία Κεχαγιόγλου, η Αιγιώτισσα ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη & οι Γιάννης Αναστασάκης, Δημήτρης Καπετανάκος. Καταλληλότητα: Κ18. Διάρκεια: 127 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Η ταινία έχει ως τώρα κόψει πανελλαδικά, 76.347 εισιτήρια.

Αίθουσα 5 στις 23.00 καθημερινά "Η Συμμορία των Μάγων 3 - Now You See Me: Now You Don't" Τα τρικ της παρέας του Τζέσι Άιζενμπεργκ συνεχίζονται. H μυστική οργάνωση "The Eye" συγκεντρώνει και πάλι την ομάδα της για τη μεγαλύτερη αποστολή που έχει ποτέ επιχειρηθεί: μια θεαματική ληστεία με παγκόσμιες προεκτάσεις και έναν στόχο που συνδέει τη μαγεία με την ηθική, τη φαντασία με τη δικαιοσύνη. Διάρκεια: 112 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Η σκηνοθεσία είναι του Ρούμπεν Φλάισερ και εκτός του Τζέσι Άιζενμπεργκ, παίζουν οι Γούντι Χάρελσον, Ντέιβ Φράνκο και Άισλα Φίσερ καθώς και η Ρόζαμουντ Πάικ & ο βραβευμένος με Όσκαρ Μόργκαν Φρίμαν. Το φιλμ στο εξωτερικό έχει ήδη φτάσει σε εισπράξεις τα 209,7 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το www.boxofficemojo.com. Στη χώρα μας η ταινία έχει κόψει έως τις 7 Δεκεμβρίου 2025, 40.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 21.20 καθημερινά "Νυρεμβέργη" Συνεχίζεται η προβολή της αξιόλογης αυτής ταινίας που στο εξωτερικό έχει κάνει εισπράξεις 18 εκατ. δολαρίων. Ο Οσκαρικός ηθοποιός Ράμι Μάλεκ (είχε υποδυθεί τον Φρέντι Μέρκιουρι στο φιλμ "Bohemian Rhapsody") πρωταγωνιστεί στο ιστορικό δράμα "Νυρεμβέργη" σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Βάντερμπιλτ που το 2015 είχε γυρίσει το πολιτικών αποχρώσεων φιλμ "Truth - Η Αλήθεια" με την Κέιτ Μπλάνσετ και τον αξέχαστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο ρόλο του δημοσιογράφου Νταν Ράδερ. Το αξιόλογο φιλμ μας μεταφέρει στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε, καθώς κορυφώνονται οι ετοιμασίες για τις ιστορικές Δίκες της Νυρεμβέργης, ένας Αμερικανός ψυχίατρος πρέπει να καθορίσει αν οι ναζί κρατούμενοι είναι σε θέση να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια περίπλοκη διανοητική και ηθική μάχη με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, το δεξί χέρι του Χίτλερ. Τον Γκέρινγκ υποδύεται ο τιμημένος με Όσκαρ α' ανδρικού, Ράσελ Κρόου. Παίζουν ακόμα οι Λέο Γούνταλ, Κόλιν Χανκς, Ρίτσαρντ Γκραντ, Τζον Σλάτερι και o Μάικλ Σάνον. H ταινία που έχει διάρκεια 148 λεπτά, είναι βασισμένη στο βιβλίο "Ο Ναζί και ο Ψυχίατρος" του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζακ Ελ-Χάι που εκδόθηκε το 2013. Διανομή στη χώρα μας από την Σπέντζος Φιλμ. Το φιλμ έχει κόψει πανελλαδικά μέχρι τις 7/12, πάνω από 62.000 εισιτήρια.

Aίθουσα 8 στις 19.40 καθημερινά "The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (re-release) - Χαραυγή Μέρος 2 (επανέκδοση/2012) Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος παρακολουθούμε την προσαρμογή της Μπέλα στη νέα της ζωή ως βαμπίρ, καθώς και την μεταμόρφωσή της από τον πιο αδύναμο κρίκο σε κυρίαρχο του παιχνιδιού. Την εμφάνισή της θα κάνει για πρώτη φορά και η δεκάχρονη Μακένζι Φόι με την ξεχωριστή της ομορφιά, ως το «αθάνατο παιδί» της Μπέλα και του Έντουαρντ. Η μικρή Ρενεσμέ με τη μοναδικότητά της θα ανατρέψει τις ισορροπίες, φέρνοντας τους Κάλεν αντιμέτωπους με τους Βολτούρι, και θα σημάνει μια απρόσμενη και σοκαριστική εξέλιξη για το λυκάνθρωπο Τζέικομπ Μπλακ. Καταλληλότητα: Κ12 Διάρκεια: 115 λεπτά. Παίζουν οι ηθοποιοί: Κρίστεν Στιούαρτ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Τέιλορ Λότνερ, Ashley Greene, Mackenzie Foy, Elizabeth Reaser, Nikki Reed, Peter Facinelli, Billy Burke, Kellan Lutz, κ.α. Σκηνοθεσία: : Μπιλ Κόντον. Διανομή από Feelgood.

Αίθουσα 4 στις 17.00 το σαββατοκύριακο, και στις 19.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 16.00 το σαββατοκύριακο, και στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 3 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ζωούπολη 2" Οι τετράποδοι animated ήρωες μετά την 1η ιδιαίτερα επιτυχημένη ταινία του 2016 που είχε ξεπεράσει το 1 δις δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, επιστρέφουν σε νέες περιπέτειες. Οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Σκηνοθεσία: Jared Bush (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος του animation «Ζωούπολη»), και Byron Howard (σκηνοθέτης των «Ζωούπολη» και «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»). Σενάριο: Jared Bush Παραγωγή: Yvett Merino. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Το "Zootopia 2" σαρώνει στο εξωτερικό και έχει ήδη φτάσει τα 940 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Στη χώρα μας έως τις 7 Δεκεμβρίου 2025, η "Ζωούπολη 2" έχει κόψει 100.000 εισιτήρια.