Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα έως την Τετάρτη 17/12/2025

Στο σινέ Πάνθεον (2η αίθουσα) στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 11/12 έως & την Τετάρτη 17/12/2025 το πρόγραμμα προβολών έχει ως εξής:

Από την Πέμπτη 11/12 έως την Τετάρτη 17/12 με ώρα έναρξης 19:30 (εκτός Δευτέρας 15/12) συνεχίζεται για 2η εβδομάδα η Ελληνικής παραγωγής ταινία "Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων" με τον Γιάννη Μπέζο.

Η ταινία αυτή το τετραήμερο της πρεμιέρας της, 4 έως 7 Δεκεμβρίου 2025 πήρε την πρωτιά στο εγχώριο box office, κόβοντας σε 118 αίθουσες πανελλαδικά, 47.286 εισιτήρια.

Σκηνοθεσία: Χρήστος Κανάκης

Παίζουν οι ηθοποιοί:Ορέστης Χαλκιάς, Κώστας Κορωναίος, Λώρης Λοϊζίδης, Αμαλία Καβάλη, Γιάννης Μπέζος, Τάσος Παλαντζίδης, Κωνσταντίνος Δανίκας, Γιούλικα Σκαφιδά, Δημήτρης Καπετανάκος.

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

Τα Κάλαντα Των Χριστουγέννων είναι μια συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη μάς ταξιδεύει στα ορεινά χωριά της Ηπείρου με ένα εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών να ζωντανεύει την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων. Τα Κάλαντα Των Χριστουγέννων ακολουθούν την περιπέτεια για όλη την οικογένεια του σκληρόκαρδου και φιλάργυρου Λυκούργου που, παραμονή των Χριστουγέννων, χάρη σε τρία απρόσκλητα πνεύματα θα ανασύρει τη χαμένη του ανθρωπιά για μια ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία.

Διανομή: Feelgood.

Από την Πέμπτη 11/12 έως & την Τετάρτη 17/12 με ώρα έναρξης 21:30 (εκτός Τρίτης 16/12) συνεχίζεται για 3η εβδομάδα προβολής η κοινωνική ταινία Ελληνικής παραγωγής "Σπασμένη Φλέβα" σε σκηνοθεσία του Γιάννη οικονομίδη με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Καταλληλότητα: Κ18

Διάρκεια: 127 λεπτά

Κατηγορία: Δράμα

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27/11/2025

Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονομίδης

Παίζουν οι ηθοποιοί:Ιωάννα Κολλιοπούλου, Γιάννης Νιάρρος, Βασίλης Κουκαλάνι, Βασίλης Μπισμπίκης, Σοφία Κουνιά, Μπέττυ Αρβανίτη, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μαρία Καλλιμάνη, Γιάννης Αναστασάκης, Δημήτρης Καπετανάκος

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.

H ταινία "Σπασμένη Φλέβα" έχει κόψει μέχρι και σήμερα, πανελλαδικά, 76.347 εισιτήρια.

Διανομή από την Tanweer.

Στο σινέ Πάνθεον το Σάββατο 13/12 και την Κυριακή 14/12 με ώρα έναρξης 17:30, συνεχίζεται η νέα παιδική ταινία της Ντίσνει, «Ζωούπολη 2» (προβάλλεται μεταγλωττισμένη).

Η ταινία έχει φτάσει μέχρι και σήμερα πανελλαδικά τα 98.967 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις έχουν ήδη φτάσει τα 918 εκατ. δολάρια!

Κατηγορία: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 27/11/2025

Σκηνοθεσία: Jared Bush, Byron Howard

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Jason Bateman, Quinta Brunson, Fortune Feimster, Ginnifer Goodwin.

Σενάριο: Jared Bush

Χρονολογία Παραγωγής: 2025

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ

Στη νέα animation ταινία «Ζωούπολη 2» των Walt Disney Animation Studios, οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς (με τη φωνή της Ginnifer Goodwin) και Νικ Γουάιλντ (με τη φωνή του Jason Bateman) βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε.

Διανομή από Feelgood.

H "Ζωούπολη 2" προτάθηκε για την Χρυσή Σφαίρα - Golden Globe Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.

*Τέλος να αναφέρουμε πως στο σινέ Πάνθεον την Δευτέρα 15/12 στις 19.00 & την Τρίτη 16/12 στις 21.30 η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας θα προβάλλει την Ισπανικής παραγωγής 2024, ταινία "Μάρκο: Μια Επινοημένη Αλήθεια" σε σκηνοθεσία Αϊτόρ Αρέγκι, Γιόν Γκαράνιο, με τους: Εδουάρντ Φερνάντεζ, Ναταλί Ποζά, Τσάνι Μαρτίν.