Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 19 έως 25/2/2026

Ανάμεσα στις νέες ταινίες της εβδομάδας ξεχωρίζει το φιλμ "Οικογένεια προς Ενοικίαση" με τον Μπρένταν Φρέιζερ και το υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερου ανιμέισον, "Άρκο"

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων από την Πέμπτη 19 έως και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 3 στις 19.50 καθημερινά "Οικογένεια προς Ενοικίαση - Rental Family" Ένας Αμερικανός ηθοποιός παλεύει να βρει νόημα στη ζωή του, μέχρι που πιάνει δουλειά σε ένα ιαπωνικό πρακτορείο που νοικιάζει ηθοποιούς για να υποδυθούν γονείς, φίλους, συζύγους ή και άλλα πρόσωπα, με ωριαία αμοιβή. Όσο βυθίζεται στους κόσμους των πελατών του, καλλιεργεί γνήσιους δεσμούς που θολώνουν τα όρια ανάμεσα στην ερμηνεία και την πραγματικότητα. Η ιαπωνικής καταγωγής σκηνοθέτιδα, Hikari (Mitsuyo Miyazaki) αφηγείται μία συγκινητική και τρυφερή ιστορία με πρωταγωνιστή τον 57χρονο Καναδοαμερικανό, βραβευμένο με Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου για την ταινία "Η Φάλαινα", Μπρένταν Φρέιζερ. Η ταινία είχε κάνει την πρεμιέρα της στο περασμένο Toronto International Film Festival. Οι έως τώρα εισπράξεις της από την προβολή της στις κινηματογραφικές αίθουσες είναι στα 20 εκατ. δολάρια. Εκτός του Brendan Fraser, παίζουν και οι Takehiro Hira, Mari Yamamoto, Shannon Gorman, Akira Emoto. Διάρκεια: 109 λεπτά. Διανομή από την Feelgood.

Αίθουσα 2 στις 22.50 καθημερινά εκτός σαββατοκύριακου, Αίθουσα 1 στις 21.00 μόνο το σαββατοκύριακο "Το Σφύριγμα του Θανάτου-Whistle" Μια παρέα ανυποψίαστων μαθητών λυκείου βρίσκει ένα καταραμένο αντικείμενο, μια αρχαία Αζτέκικη Σφυρίχτρα Θανάτου. Ανακαλύπτουν ότι το φύσημα της σφυρίχτρας και ο τρομακτικός ήχος που εκπέμπει θα καλέσει τους μελλοντικούς θανάτους τους για να τους κυνηγήσουν. Ταινία μεταφυσικού τρόμου σε σκηνοθεσία του Κορίν Χάρντι-Corin Hardy. Παίζουν οι Dafne Keen, Sophie Nélisse, Sky Yang, Jhaleil Swaby, Ali Skovbye, Percy Hynes White, Michelle Fairley και Nick Frost. Σενάριο: Owen Egerton. Διάρκεια: 100 λεπτά. Διανομή από την Feelgood.

Αίθουσα 5 στις 20.10 καθημερινά και στις 22.30 καθημερινά εκτός Κυριακής "Θανάσιμη Απειλή-Cold Storage" Όταν ένας εξαιρετικά μεταδοτικός, μεταλλασσόμενος μύκητας δραπετεύει από μια σφραγισμένη εγκατάσταση, δύο νεαροί υπάλληλοι, μαζί με έναν πράκτορα βιοτρομοκρατίας, πρέπει να επιβιώσουν από την πιο άγρια νυχτερινή βάρδια που υπήρξε ποτέ για να σώσουν την ανθρωπότητα από την εξαφάνιση, καθώς ο μικροοργανισμός εξαπλώνεται και καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του. Η ταινία σε σκηνοθεσία Jonny Campbell βασίζεται στο μυθιστόρημα του "Cold Storage" του Ντέιβιντ Κόεπ-David Koepp, ο οποίος υπογράφει και το σενάριο. Πρωταγωνιστούν ο σταρ της περιπέτειας Λίαμ Νίσον, ο Τζο Κίρι ("Stranger Things") και η Τζορτζίνα Κάμπελ ("Barbarian"). Διάρκεια: 99 λεπτά. Διανομή: Σπέντζος. Η ταινία ξεκίνησε μόλις να προβάλλεται στη Βόρειο Αμερική και οι έως τώρα εισπράξεις είναι στο 1,7 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 7 στις 21.20 καθημερινά "Ο Αιχμάλωτος-The Captive" Το 1575, ο νεαρός Μιγκέλ ντε Θερβάντες συλλαμβάνεται αιχμάλωτος και πωλείται στον τρομερό Χασάν, Μπέη του Αλγερίου. Ενώ περιμένει την καταβολή λύτρων για την απελευθέρωσή του, ανακαλύπτει ένα απροσδόκητο καταφύγιο στην τέχνη της αφήγησης ιστοριών... Και καταστρώνει ένα τολμηρό σχέδιο απόδραση. Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός των φιλμ "Η Θάλασσα Μέσα μου" με τον Ξαβιέ Μπαρδέμ και "Οι Άλλοι" με τη Νικόλ Κίντμαν, Αλεχάντρο Αμενάμπαρ, επιστρέφει με μία ταινία για την πραγματική ιστορία ενός από τους κορυφαίους συγγραφείς της παγκόσμιας λογοτεχνίας, του Μιγκέλ ντε Θερβάντες του "Δον Κιχώτη". Με τους: Χούλιο Πένια, Μιγκέλ Ρελάν, Αλεσάντρο Μπόργκι. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 134 λεπτά.

Αίθουσα 8 στις 18.00 καθημερινά εκτός Κ. Δευτέρας (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 4 στις 17.15 μόνο την Κ. Δευτέρα (μεταγλωττισμένο) "Καρό Νίντζα 3-Checkered Ninja 3" Ο Άλεξ αφήνει πίσω τις περιπέτειες των νίντζα και επικεντρώνεται στην αληθινή ζωή, παραμελώντας τον μαγικό νίντζα φίλο του. Ωστόσο, ο τελευταίος θα προσπαθήσει να τον προειδοποιήσει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και θα πρέπει να δράσει πριν να είναι αργά. Πρόκειται για το τρίτο μέρος της διασκεδαστικής ταινίας animation από τη Δανία. Διάρκεια: 88 λεπτά. Σκηνοθεσία: Thorbjørn Christoffersen - Anders Matthesen. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 3 στις 17.50 την Παρασκευή, το σαββατοκύριακο και την Κ. Δευτέρα (μεταγλωττισμένο) "Άρκο" Ο Άρκο, ένα αγόρι από το μακρινό μέλλον όπου οι άνθρωποι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο, παγιδεύεται κατά λάθος στο έτος 2075. Εκεί συναντά την Ίρις, ένα μοναχικό κορίτσι με την οποία αναπτύσσει μια βαθιά φιλία. Μαζί θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπο να στείλουν τον Άρκο πίσω στην εποχή του, την ώρα που το περιβάλλον καταρρέει και ο χρόνος λιγοστεύει, καθώς ο πλανήτης πλησιάζει στο τέλος του. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Ουγκό Μπιενβενού που αποτέλεσε και εμπορική επιτυχία στις Γαλλικές αίθουσες, έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών και μετά την υποψηφιότητα που είχε για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Animation τώρα διεκδικεί το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας ανιμέισον. Επίσης το "Άρκο" είναι υποψήφιο & για το BAFTA (της Βρετανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας) Καλύτερης Παιδικής και Οικογενειακής Ταινίας. Διάρκεια: 88 λεπτά. Διανομή από την Neo Films.

Αίθουσα 8 στις 22.40 καθημερινά εκτός σαββατοκύριακου "Το Καταφύγιο-Shelter" Περιπέτεια δράσης σε σκηνοθεσία Ric Roman Waugh. Παίζουν οι ηθοποιοί Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie. Ένας ερημίτης σε ένα απομακρυσμένο νησί της Σκωτίας σώζει ένα κορίτσι από τη θάλασσα, εξαπολύοντας άθελά του, μια επικίνδυνη σειρά γεγονότων που τον αναγκάζουν να αντιμετωπίσει το παρελθόν του. Σε ένα απομακρυσμένο παράκτιο νησί, ένας μοναχικός άντρας σώζει ένα νεαρό κορίτσι από μια θανατηφόρα καταιγίδα, βυθίζοντας άθελά του και τους δύο σε κίνδυνο. Αναγκασμένος να βγει από την απομόνωση, εφόσον πρέπει να αντιμετωπίσει το ταραχώδες παρελθόν του και να προστατεύσει το κορίτσι, ξεκινάει μαζί της ένα τεταμένο ταξίδι επιβίωσης και λύτρωσης. Διάρκεια: 107 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Η ταινία "Το Καταφύγιο" έχει κόψει μέχρι και τις 15/2, 47.045 εισιτήρια πανελλαδικά. Οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 35,6 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 2 στις 20.20 καθημερινά "Άμνετ-Hamnet" Συνεχίζεται η προβολή του δραματικού φιλμ εποχής, συμπαραγωγή Ηνωμένου Βασιλείου & Η.Π.Α., 2025 σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο που έχει συγκινήσει το σινεφίλ κοινό. Στην Αγγλία του 1580, ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ (Πολ Μέσκαλ) και η ανοιχτόμυαλη Άνιες (Τζέσι Μπάκλεϊ) βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ. Το ιστορικό δράμα της Κλόι Ζάο βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ, κέρδισε δύο Χρυσές Σφαίρες (Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου α' γυναικείου ρόλου σε δράμα για την Τζέσι Μπάκλεϊ). Επίσης έχει προταθεί για 8 βραβεία Όσκαρ μεταξύ των οποίων & για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία. Παραγωγοί: Νίκολας Γκόντα, Πίπα Χάρις, Λίζα Μάρσαλ, Σαμ Μέντες, Στίβεν Σπίλμπεργκ. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι 80,2 εκατ. δολάρια. Διανομή από την Tanweer. Στη χώρα μας το φιλμ "Άμνετ" έχει κόψει έως τώρα 120.000 εισιτήρια. Διάρκεια: 125 λεπτά.

Αίθουσα 1 στις 18.20 καθημερινά "Καποδίστριας" Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή ("Ελ Γκρέκο") είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Βιογραφικό δράμα Ελληνικής παραγωγής 2025. Διάρκεια: 128 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής. Παίζουν οι ηθοποιοί Αντώνης Μυριαγκός ως Ιωάννης Καποδίστριας, Finbar Lynch, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Παύλος Κοντογιαννίδης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Μαίρη Βιδάλη, Πάνος Σκουρολιάκος, κ.α. Το φιλμ έχει φτάσει έως & τις 15 Φεβρουαρίου 2026, τα 779.745 εισιτήρια πανελλαδικά σύμφωνα με το flix.gr.

Αίθουσα 1 στις 21.00 καθημερινά πλην σαββατοκύριακου, Αίθουσα 8 στις 17.30 μόνο την Κ. Δευτέρα και στις 20.00 καθημερινά "Άγιος Παΐσιος" Ταινία βασισμένη στη δημοφιλή σειρά του Mega, "Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό" (2022) σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη. Παίζουν ο Προκόπης Αγαθοκλέους στον κεντρικό ρόλο, και οι Νικήτας Τσακίρογλου, Χρήστος Λούλης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Σμαράγδα Σμυρναίου, Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Αρμένης, Χριστίνα Παυλίδου, Αντώνης Κατσαρής, Παΐσιος Έξαρχος, Δημήτρης Ήμελλος, Δρόσος Σκώτης, Δέσποινα Γκάτζιου, Ρηνιώ Κυριαζή, Κώστας Αποστολάκης. Σενάριο: Γιώργος Τσιάκκας. Η κινηματογραφική αυτή εκδοχή δεν αποτελεί απλή μεταφορά, αλλά μία εμπλουτισμένη εκδοχή με αδημοσίευτες σκηνές και άγνωστες πτυχές που δεν προβλήθηκαν ποτέ στην τηλεόραση. Υπόσχεται, δε, να δώσει στο κοινό άγνωστες λεπτομέρειες και πτυχές της ζωής του σύγχρονου Αγίου της Ορθοδοξίας. Διάρκεια: 123 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία έχει κόψει μέχρι και τις 15/2/2026, 102.179 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 6 στις 17.40 μόνο την Κ. Δευτέρα και στις 20.30 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 19.30 καθημερινά και στις 22.20 καθημερινά εκτός Κυριακής "Ανεμοδαρμένα Ύψη-Wuthering Heights" Η απαγορευμένη αγάπη της Κάθι και του Χίθκλιφ από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ (1847) μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη και μετατρέπεται από ρομαντική σε εθιστική, ενώ εκτυλίσσεται σε μια επική ιστορία λαγνείας και τρέλας. Σκηνοθετεί η βραβευμένη με Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου, Έμεραλντ Φένελ ("Υποσχόμενη Νέα Γυναίκα", "Saltburn") και πρωταγωνιστούν η Μάργκοτ Ρόμπι και ο γοητευτικός Τζέικομπ Ελόρντι. Η Ρόμπι είναι και εκ των παραγωγών. Διάρκεια: 136 λεπτά. Διναομή από Tanweer. Το φιλμ ξεκίνησε με σχεδόν 90 εκατ. δολάρια εισπράξεις στο εξωτερικό. Στη χώρα μας πήρε την πρωτιά στο box office, με 51.000 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 3 στις 22.10 καθημερινά πλην Κυριακής "Ο Δρόμος του Εγκλήματος-Crime 101" Ένας άπιαστος κλέφτης κοσμημάτων, καταστρώνει την τελευταία του επιχείρηση, όταν τα σχέδιά του διασταυρώνονται με αυτά μιας απογοητευμένης ασφαλιστικής μεσίτριας. Παράλληλα, ένας αδίστακτος ντετέκτιβ τους κυνηγάει ελπίζοντας να ματαιώσει την ληστεία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που σχεδιάζουν. Κρις Χέμσγουορθ, Μαρκ Ράφαλο και Χάλε Μπέρι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε αυτό το νέο heist movie σε σκηνοθεσία του Bart Layton. Παίζουν και οι Barry Keoghan, Monica Barbaro. Διάρκεια: 135 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία ξεκίνησε με 27,2 εκατ. δολάρια, εισπράξεις στο εξωτερικό. Στη χώρα μας το "Crime 101" έκοψε το πρώτο 4ήμερο προβολής του, 8.100 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 6 στις 23.15 καθημερινά εκτός σαββατοκύριακου "Επιστροφή στο Silent Hill - Return to Silent Hill" Ψυχολογικό θρίλερ μυστηρίου παραγωγής 2025 με διάρκεια 106 λεπτά. Παίζουν οι ηθοποιοί: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange. Διανομή από Tanweer. Σκηνοθεσία: Κριστόφ Γκανς. Σενάριο: Κριστόφ Γκανς, Σάντρα Βο-Ανχ, Ουίλ Σνάιντερ. Ψυχολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία του 65χρονου Γάλλου δημιουργού by Christophe Gans που βασίζεται στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι του 2001, Silent Hill 2, το οποίο πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα μέσα στις πρώτες 4 ημέρες της επανακυκλοφορίας του. Όπως διαβάσαμε, πρόκειται για το 3ο Silent Hill φιλμ και ουσιαστικά είναι reboot. Η 1η ταινία το 2006 σε σκηνοθεσία πάλι Κριστόφ Γκανς είχε ξεπεράσει σε εισπράξεις τα 100 εκατ. δολάρια. Όταν ένα μυστηριώδες γράμμα τον καλεί πίσω στο Silent Hill σε αναζήτηση της χαμένης του αγάπης, της Μέρι Κρέιν (Χάνα Έμιλι Άντερσον), ο Τζέιμς Σάντερλαντ (Τζέρεμι Ίρβιν) βρίσκει μια κάποτε αναγνωρίσιμη πόλη και συναντά τρομακτικές φιγούρες, τόσο γνώριμες όσο και καινούριες, και αρχίζει να αμφισβητεί τη λογική του. Οι έως τώρα εισπράξεις του "Return to Silent Hill" είναι 41,6 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Στη χώρα μας η ταινία έχει κόψει έως και τις 15/2/2026, 15.394 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 2 στις 16.00 μόνο την Κ. Δευτέρα (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 5 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 7 στις 17.00 την Κ. Δευτέρα, και στις 19.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή" Αθλητική κωμωδία κινουμένων σχεδίων από τη Sony Pictures Animation σε σκηνοθεσία: Ταϊρί Ντιλιχέι Άνταμ Ροζέτ. Μια μικρή κατσίκα με μεγάλα όνειρα έχει την ευκαιρία να ενταχθεί στους επαγγελματίες και να παίξει roarball, ένα άθλημα υψηλής έντασης, μικτής εκπαίδευσης, πλήρους επαφής, στο οποίο κυριαρχούν τα πιο γρήγορα και άγρια ζώα στον κόσμο. Διάρκεια: 100 λεπτά. Αθλητικό animation για μικρούς και μεγάλους. Στην αυθεντική διανομή, ο Κάλεμπ ΜακΛάφλιν του "Stranger Things" χαρίζει τη φωνή του στην κατσίκα-πρωταγωνιστή. Επίσης σανείζουν τις φωνές τους οι David Harbour, Patton Oswalt. Διανομή: Feelgood. Το «Goat»: Ο Δρόμος προς την Κορυφή, ξεκίνησε στη χώρα μας κόβοντας σε 88 αίθουσες πανελλαδικά, 10.598 εισιτήρια. Στο εξωτερικό οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας είναι 51,3 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 1 στις 16.15 την Κ. Δευτέρα (μεταγλωττισμένο) "Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελονή-The SpongeBob Movie: Search for SquarePants" Παιδική ανιμέισον ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Derek Drymon & σενάριο των Pam Brady, Marc Ceccarelli, Stephen Hillenburg, Kaz, Matt Lieberman, βασισμένη στην τηλεοπτική σειρά SpongeBob SquarePants, που δημιουργήθηκε από τον Stephen Hillenburg. Ο αγαπημένος τηλεοπτικός χαρακτήρας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Απελπισμένος να δείξει πόσο σημαντικός είναι, ο Μπομπ Σφουγγαράκης πρέπει να αποδείξει την αξία του στον κύριο Καβούρη, ακολουθώντας τον Ιπτάμενο Ολλανδό σε μια πειρατική περιπέτεια που τον μεταφέρει στα βαθύτερα βάθη της βαθιάς θάλασσας, εκεί που κανένα Σφουγγάρι δεν έχει πάει ποτέ! Η ταινία βγήκε από την Paramount Pictures στις ΗΠΑ στις 19/12 και έχει γνωρίσει εμπορική επιτυχία με εισπράξεις κοντά στα 165 εκατ. δολάρια. Διάρκεια: 96 λεπτά. Διανομή από Feelgood.