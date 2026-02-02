Πρωτιά για την ταινία «Άγιος Παΐσιος» που έριξε τον "Καποδίστρια" από την κορυφή

Η ταινία "Άγιος Παΐσιος" (διανομή από Feelgood) που είναι η κινηματογραφική εκδοχή της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη (Μega) με τον Κύπριο ηθοποιό Προκόπη Αγαθοκλέους, εξαιρετικό στον ομώνυμο απαιτητικό ρόλο, ήρθε αναμενόμενα 1η σε εισιτήρια το τετραήμερο 29 Ιανουαρίου έως 1η Φεβρουαρίου 2026.

Η συγκινητική δημιουργία «Άγιος Παΐσιος» που παίζεται και στην Πάτρα στο σινέ Πάνθεον στη Γούναρη και στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, έκοψε σε 129 αίθουσες πανελλαδικά, 38.167 εισιτήρια.

Στη 2η θέση του box office, πλασαρίστηκε το υποψήφιο για 8 βραβεία Όσκαρ, «Άμνετ» της Κλόι Ζάο με την Τζέσι Μπάκλει (στην Πάτρα μπορείτε να το δείτε σε Πάνθεον και Βέσο Μάρε), το οποίο έκοψε σε 68 αίθουσες πανελλαδικά, 25.504 εισιτήρια και σε 11 μέρες προβολής έχει φτάσει τα 64.704 εισιτήρια.

Ο πολύκροτος «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή με τον Αντώνη Μυριαγκό ιδανικό στον κεντρικό ρόλο πέρασε στην 3η θέση μετά από την πρωτοκαθεδρία που διατήρησε για 5 συνεχόμενες εβδομάδες. Συμπληρώνοντας αισίως 6 εβδομάδες προβολής η ταινία για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, έχει πλέον φτάσει τα 740.000 εισιτήρια και είναι πιθανό να πλησιάσει και να ξεπεράσει το όριο των 800.000.

Στην 4η θέση του εγχώριου box office με ικανοποιητικό αριθμό εισιτηρίων μπήκε η περιπέτεια με τον Τζέισον Στέιθαμ "Shelter-Το Καταφύγιο" του Ρικ Ρόμαν Βο με 17.812 εισιτήρια (στην Πάτρα η ταινία παίζεται στη Βέσο Μάρε) ενώ το υποψήφιο για 9 Όσκαρ «Marty Supreme» του Τζος Σαφντί με τον Τίμοθι Σαλαμέ, έχει κόψει μέχρι και σήμερα 56.112 εισιτήρια (στο εξωτερικό οι εισπράξεις έχουν φτάσει τα 119 εκατ. δολάρια παγκοσμίως).

Να προσθέσουμε για το "Shelter" ότι στο ξεκίνημα προβολής του στο εξωτερικό έκανε εισπράξεις 13,2 εκατ. δολαρίων.

Το υποψήφιο για 2 Όσκαρ, «Sirat» από την Ισπανία, του Όλιβερ Λάσε (Μεγάλο Ειδικό βραβείο στις Κάννες), που δεν ήρθε ακόμα στην Πάτρα, έκοψε στην πρεμιέρα του, σε 13 αίθουσες πανελλαδικά, 3.556 εισιτήρια.

