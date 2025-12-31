Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 1η έως 7/1/2026

Δύο οι καινούριες ταινίες της Πρωτοχρονιάτικης εβδομάδας ενώ συνεχίζεται η ταινία "Καποδίστριας" του Γιάννη Σμαραγδή που σαρώνει εμπορικά

To πρόγραμμα των σινε-προβολών στα Οptions Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα γιορτινή εβδομάδα από την Πέμπτη 1/1/2025, Πρωτοχρονιά έως & την Τετάρτη 7/1 έχει ως εξής: Αίθουσα 1 στις 12 το μεσημέρι & στις 14.10 καθημερινά πλην Πέμπτης (Πρωτοχρονιά) & στις 16.40 καθημερινά & την Πρωτοχρονιά (μεταγλωττισμένο) "Αποστολή Άγιος Βασίλης-Mission Santa: Yoyo to the Rescue" Το εργαστήριο του Άγιου Βασίλη έχει πέσει θύμα της ασταμάτητης παραγωγικότητας, με τη μαγεία και την παράδοση να έχουν αντικατασταθεί από την τεχνολογία και τον αυτοματισμό. Όταν ένας σκοτεινός χάκερ προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο του εργαστηρίου και να καταστρέψει τα Χριστούγεννα, ο Γιόγιο, ένα νεαρό και αφελές ξωτικό, γίνεται απροσδόκητα η τελευταία ελπίδα του Βόρειου Πόλου. Τα Χριστούγεννα απειλούνται από έναν... χάκερ! Θα καταφέρει ένα ξωτικό να σώσει την κατάσταση; Διάρκεια: 91 λεπτά. Παιδική ανιμέισον ταινία Αμερικανικής & Γερμανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία: Ρίκαρντ Κουσό, Ντάμιαν Μιτρέφσκι. Σενάριο: Peter Johnston, Jamie Nash Στην πρωτότυπη κόπια στα αγγλικά ακούγονται οι ηθοποιοί Julius Weckauf, Oliver Kalkofe, Bettina Zimmermann, Michael Mendl. Στην παραγωγή έχει συμμετάσχει & η Ινδία. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 1 στις 21.00 καθημερινά και στις 23.10 καθημερινά εκτός Δευτέρας & Τρίτης "Ανακόντα" Κωμική περιπέτεια Αμερικανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία του Tom Gormican. O Νταγκ (στο ρόλο ο Τζακ Μπλακ) και ο Γκριφ (τον υποδύεται ο Πολ Ραντ) είναι κολλητοί φίλοι από παιδιά και πάντα ονειρεύονταν να κάνουν το ριμέικ της αγαπημένης τους ταινίας: το "κλασικό" κινηματογραφικό "Anaconda". Όταν μια κρίση μέσης ηλικίας τούς ωθεί να το κάνουν επιτέλους, κατευθύνονται βαθιά στον Αμαζόνιο για να ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Αλλά τα πράγματα γίνονται σοβαρά όταν εμφανίζεται ένα αληθινό γιγάντιο ανακόντα, μετατρέποντας το κωμικά χαοτικό σετ της ταινίας σε μια θανατηφόρα κατάσταση. Η ταινία που "ψοφάνε" να γυρίσουν, μπορεί να τους κοστίσει τη ζωή. Οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας είναι 46,1 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Διάρκεια: 99 λεπτά. Διανομή από την Feelgood.

Aίθουσα 1 στις 18.50 καθημερινά "Ο Έρωτας Γράφεται" Ρομαντική κομεντί Ελληνικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μυριανθόπουλου. Τι γίνεται όταν δύο άνθρωποι που από μόνοι τους δυσκολεύονται να βάλουν τη ζωή τους σε τάξη, πρέπει ξαφνικά να γράψουν ένα βιβλίο μαζί; Η Άννα (την υποδύεται η ταλαντούχα Πατρινής καταγωγής ηθοποιός Έλλη Τρίγγου), μια ανερχόμενη συγγραφέας που παλεύει να ολοκληρώσει το πρώτο της βιβλίο, συναντά τον Μιχάλη (Γιάννη Ποιμενίδη), έναν ιδεαλιστή δικηγόρο που ξέρει να χειρίζεται καλά τις λέξεις. Μία τυχαία συνάντηση στο βιβλιοπωλείο της οικογένειάς της θα ανατρέψει τελείως τις ζωές τους. Όσο οι σελίδες του βιβλίου γεμίζουν, η φαντασία αρχίζει να μπλέκεται με την πραγματικότητα και να διαμορφώνει μία νέα, δική τους ιστορία. Διάρκεια: 95 λεπτά. Παίζουν και οι ηθοποιοί Γιούλη Τσαγκαράκη, Ελίνα Μάλαμα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Ελένη Ουζουνίδου, Δανάη Λουκάκη, Κώστας Κάππας, Μόσχα Χατζηευσταθίου, η Μαρία Αλιφέρη, ο Παύλος Ορκόπουλος, κ.α. Διανομή: Iconic Films. Tο ομώνυμο τραγούδι της ταινίας ερμηνεύουν η Έλενα Παπαρίζου και ο Πάνος Μουζουράκης. Η ταινία στο ξεκίνημα προβολής της έκοψε σε αίθουσες 42 πανελλαδικά, 4.214 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 19.30 και στις 22.10 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 12 το μεσημέρι και στις 14.40 καθημερινά πλην Πρωτοχρονιάς, και στις 17.20, στις 20.10 και στις 22.50 καθημερινά και την Πέμπτη (Πρωτοχρονιά), Αίθουσα 6 στις 19.00 και στις 21.40 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 18.20 και στις 21.00 καθημερινά "Καποδίστριας" Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή ("Ελ Γκρέκο") είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Βιογραφικό δράμα Ελληνικής παραγωγής 2025. Διάρκεια: 128 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25/12/2025 Διανομή από την Tanweer. Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής. Παίζουν οι ηθοποιοί Αντώνης Μυριαγκός ως Ιωάννης Καποδίστριας, Finbar Lynch, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Παύλος Κοντογιαννίδης, κ.α. Το φιλμ θριαμβεύει στο box office έχοντας κόψει το πρώτο πενθήμερο προβολής του πάνω από 150.000 εισιτήρια πανελλαδικά. *Ο εξαιρετικός πρωταγωνιστής της ταινίας, Αντώνης Μυριαγκός έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον σπουδαίο θεατρικό σκηνοθέτη Θεόδωρο Τερζόπουλο.

Αίθουσα 7 στις 12.10 το μεσημέρι καθημερινά πλην Πρωτοχρονιάς, και στις 16.00, 18.10 και 20.20 καθημερινά & την Πέμπτη-Πρωτοχρονιά, Αίθουσα 3 στις 17.00, στις 19.10 και στις 21.15 καθημερινά "Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων" Μία συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη που μάς ταξιδεύει στα ορεινά χωριά της Ηπείρου με ένα εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών (Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής). Το φιλμ ζωντανεύει την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων. Διανομή: Feelgood. Διάρκεια: 96 λεπτά. Η καλογυρισμένη Ελληνοκυπριακή ταινία έχει αγαπηθεί από το κοινό και έχει ήδη φτάσει έως & τις 28/12/2025 τα 362.340 εισιτήρια πανελλαδικά σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

Aίθουσα 3 στις 23.20 καθημερινά "Σπασμένη Φλέβα" Πέντε χρόνια μετά την επιτυχημένη "Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς", ο Κυπριακής καταγωγής σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης επέστρεψε με την έκτη (6η) μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο "Σπασμένη Φλέβα". Ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα όπως αυτοπροσδιορίζεται, σε σενάριο του ίδιου του Γ. Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη όπως και στο "Μικρό Ψάρι". Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: "ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, τα 'χει κάνει όλα μαντάρα! Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, ο Αλεξόπουλος θα βγει στους δρόμους αναζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να σώσει το πολύτιμο σπίτι του είναι λίγος και η πίεση της κατάστασης ασφυκτική. Τα πάντα εναντίον του, δύσκολοι καιροί... Λίγο πριν τον γκρεμό, ένα απλό σχέδιο της τελευταίας στιγμής φαίνεται να είναι η μοναδική σωτήρια λύση στο φλέγον πρόβλημα του επιχειρηματία. Η 'Σπασμένη Φλέβα' είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο". Πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Ιωάννα Κολλιοπούλου, και οι Γιάννης Νιάρρος, Βασίλης Κουκαλάνι, Σοφία Κουνιά, Μπέττυ Αρβανίτη, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Μαρία Κεχαγιόγλου, η Αιγιώτισσα ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη & οι Γιάννης Αναστασάκης, Δημήτρης Καπετανάκος. Καταλληλότητα: Κ18. Διάρκεια: 127 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Η ταινία έως τις 28 Δεκεμβρίου 2025, έχει κόψει 141.000 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 5 στις 12.20 το μεσημέρι καθημερινά πλην Πέμπτης (Πρωτοχρονιά), και στις 20.30 καθημερινά (σε 3d), Αίθουσα 8 στις 14.30 καθημερινά πλην Πέμπτης (Πρωτοχρονιά) "Avatar: Φωτιά και Στάχτη-Fire and Ash" Ο θρυλικός Kαναδός σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον, βραβευμένος με Όσκαρ για τον πολύκροτο "Τιτανικό" το 1998, μάς οδηγεί πίσω στον συναρπαστικό κόσμο της Πανδώρας. Με τον πόλεμο να συνεχίζεται και τον χαμό του γιού τους να τους στοιχειώνει, ο Τζέικ Σάλι και η Νεϊτίρι αντιμετωπίζουν μία νέα απειλή: μία εχθρική φυλή Νάβι με επικεφαλής την αιμοδιψή Βαράνγκ. Η οικογένεια του Τζέικ θα πρέπει να παλέψει για να επιβιώσει, αλλά και να εξασφαλίσει το μέλλον της Πανδώρας. Πρόκειται για πανάκριβη υπερπαραγωγή, την 3η ταινία "Αvatar" που βγήκε στη χώρα μας ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ. Το φιλμ είναι υποψήφιο για 2 Χρυσές Σφαίρες, για Καλύτερη Επίδοση στο Box Office-Cinematic and Box Office Achievement, και καλύτερου τραγουδιού (Dream As One). Διάρκεια: 195 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία έχει φτάσει έως τώρα σε εισπράξεις τα 794 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Στη χώρα μας το «Avatar: Φωτιά και Στάχτη» έως & τις 28/12/2025, είχε κόψει 113.154 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 7 στις 22.30 καθημερινά "Η Αγγελία-Τhe Housemaid" Κοινωνικό θρίλερ με πρωταγωνίστριες την 28χρονη νέα σταρ Σίντνεϊ Σουίνι και την 40χρονη Αμάντα Σέιφριντ, βασισμένο στο best-seller βιβλίο της Freida McFadden., το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Διόπτρα. Από τον σκηνοθέτη Πολ Φιγκ-Paul Feig, η ταινία βυθίζει το κοινό σε έναν διεστραμμένο κόσμο όπου η τελειότητα είναι μια ψευδαίσθηση και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν της, η Μίλι (Σουίνι) δέχεται μια δουλειά ως οικιακή βοηθός για τους πλούσιους Νίνα (Σέιφριντ) και Άντριου Γουίντσεστερ (στο ρόλο ο 35χρονος Αμερικανός ηθοποιός Μπράντον Σκλέναρ που τον είδαμε στο φιλμ "It Ends with Us"). Αλλά αυτό που ξεκινά ως μια ονειρεμένη δουλειά γρήγορα ξετυλίγεται σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο – ένα σέξι, σαγηνευτικό παιχνίδι μυστικών, σκανδάλων και εξουσίας. Βασισμένο στο παγκόσμιο μπεστ σέλερ της Φρίντα ΜακΦάντεν. Στην ταινία παίζει και ο 35χρονος σέξι Ιταλός ηθοποιός Μικέλε Μορόνε. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 131 λεπτά. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας έως και 28/12, 17.475 εισιτήρια πανελλαδικά. Στο εξωτερικό οι εισπράξεις του "The Housemaid" ανέρχονται μέχρι στιγμής στα 60 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 6 στις 12.50 και στις 15.00 καθημερινά εκτός Πρωτοχρονιάς (μεταγλωττισμένο) "Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων: Μια Ιστορία από τον Κάρολο Ντίκενς - The King of Kings" Η ταινία ακολουθεί την ιστορία του Καρόλου Ντίκενς, ο οποίος μαγεύει τον γιο του, Γουόλτερ, καθώς αφηγείται την πιο σπουδαία ιστορία που ειπώθηκε ποτέ – την ιστορία του Ιησού Χριστού. Αυτό που ξεκινά ως ένα παραμύθι για καληνύχτα, μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που του αλλάζει τη ζωή. Μέσα από τη ζωντανή του φαντασία, o Γουόλτερ περπατά δίπλα στον Ιησού, μαθαίνοντας την πορεία του. H ταινία μάς προσκαλεί να ανακαλύψουμε ξανά τη διαχρονική δύναμη της ελπίδας, της αγάπης και της λύτρωσης – μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Εμπνευσμένη από τον Κάρολο Ντίκενς, παρουσιάζει τη ζωή του Ιησού Χριστού μέσα από ένα εντυπωσιακό animation με συγκλονιστική μουσική, που θα συγκινήσει ανθρώπους κάθε ηλικίας και αποτελεί την τέλεια οικογενειακή ταινία για φέτος τα Χριστούγεννα. Διάρκεια: 103 λεπτά. Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ/Νότια Κορέα Διανομή: The Film Group. H ταινία έχει σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία παγκοσμίως με εισπράξεις που φτάνουν τα 80 εκατομμύρια δολάρια. Στην Αμερική, η ταινία κυκλοφόρησε με ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών που δάνεισε τις φωνές τους, το οποίο περιλαμβάνει τους Πιρς Μπρόσναν, Όσκαρ Άιζακ, Κένεθ Μπράνα, Μαρκ Χάμιλ και Ούμα Θέρμαν. Σκηνοθεσία: Σεόνγκ-χο Γιανγκ.

Αίθουσα 6 στις 17.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Χριστούγεννα με τον Ποντικούλη-A Mouse Hunt for Christmas" Παιδική οικογενειακή ταινία Νορβηγικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Χένρικ Μάρτιν Νταλσμπάκεν. Μία χαρούμενη οικογένεια ποντικιών ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη γιορτή των Χριστουγέννων στο όμορφο, ζεστό εξοχικό της. Ξαφνικά, όμως, η μαγική τους προετοιμασία ανατρέπεται όταν εμφανίζονται απρόσμενοι"γίγαντες": μια οικογένεια ανθρώπων που σχεδιάζει να περάσει τις γιορτές στο εγκαταλελειμμένο σπίτι της θείας τους. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 80 λεπτά. Καρτουνίστικη και καλογυρισμένη κωμωδία καταστροφής, όπου τα (ψηφιακά) ποντίκια κλέβουν την παράσταση από τους αμήχανους ζωντανούς χαρακτήρες, αναφέρει το περιοδικό Αθηνόραμα. Η χαριτωμένη αυτή ταινία έχει κόψει έως & τις 28/12/2025 16.404 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 5 στις 16.10 και στις 18.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ζωούπολη 2" Οι τετράποδοι animated ήρωες μετά την 1η ιδιαίτερα επιτυχημένη ταινία του 2016 που είχε ξεπεράσει το 1 δις δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, επέστρεψαν σε νέες περιπέτειες. Οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Σκηνοθεσία: Jared Bush (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος του animation «Ζωούπολη»), και Byron Howard (σκηνοθέτης των «Ζωούπολη» και «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»). Σενάριο: Jared Bush Παραγωγή: Yvett Merino. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Το "Zootopia 2" έχει σαρώσει στο εξωτερικό, έχοντας φτάσει το 1 δις, 422 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Στη χώρα μας έως τις 28 Δεκεμβρίου 2025, η "Ζωούπολη 2" έχει κόψει 186.301 εισιτήρια.

Αίθουσα 3 στις 12.40 και στις 14.50 καθημερινά πλην Πέμπτης (Πρωτοχρονιά), προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά "Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων" Ο Νικ, ένα ταρανδάκι πολύ δεμένο με την οικογένειά του, αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα και να πραγματοποιήσει το όνειρό του: να ενταχθεί στους Ιπτάμενους Ταράνδους και να πετάξει στο πλευρό του πατέρα του, του θρυλικού Πράνσερ. Όμως η εμφάνιση της μικρής φιλόδοξης Στέλλας, που κι εκείνη ονειρευόταν να πετάξει με το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, έρχεται να ταράξει τα νερά. Ποιος από τους δύο θα πάρει τη μία και μοναδική θέση; Ο αρχαίος κανονισμός των Ιπτάμενων Ταράνδων προβλέπει μια σειρά δοκιμασιών που θα αναδείξουν τον νικητή. Ενώ, όμως, όλα φαίνεται να έχουν πάρει τον δρόμο τους, πριν από την τελευταία δοκιμασία εξαφανίζεται το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, και μαζί με αυτό κι η Στέλλα. Παιδικό ανιμέισον φιλμ συμπαραγωγής Φινλανδίας, Ιρλανδίας, Δανίας, Γερμανίας και Εσθονίας 2024 σε σκηνοθεσία Κάρι Γιούσονεν, Γιέργκεν Λέρνταμ.



Διάρκεια: 84 λεπτά. Διανομή από Rosebud.21. O πρωτότυπος ξένος τίτλος της ταινίας είναι "Niko: Beyond the Northern Lights".

Αίθουσα 2 στις 12.30 το μεσημέρι και στις 14.50 καθημερινά πλην Πρωτοχρονιάς, και στις 17.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελονή-The SpongeBob Movie: Search for SquarePants" Παιδική ανιμέισον ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Derek Drymon & σενάριο των Pam Brady, Marc Ceccarelli, Stephen Hillenburg, Kaz, Matt Lieberman, βασισμένη στην τηλεοπτική σειρά SpongeBob SquarePants, που δημιουργήθηκε από τον Stephen Hillenburg. Ο αγαπημένος τηλεοπτικός χαρακτήρας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Απελπισμένος να δείξει πόσο σημαντικός είναι, ο Μπομπ Σφουγγαράκης πρέπει να αποδείξει την αξία του στον κύριο Καβούρη, ακολουθώντας τον Ιπτάμενο Ολλανδό σε μια πειρατική περιπέτεια που τον μεταφέρει στα βαθύτερα βάθη της βαθιάς θάλασσας, εκεί που κανένα Σφουγγάρι δεν έχει πάει ποτέ! Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο AFI Film Festival στις 26/10/2025 ενώ ακολούθησε η επίσημη πρεμιέρα της στη Ν. Υόρκη, στις 17/12. Βγήκε από την Paramount Pictures στις ΗΠΑ στις 19/12 και έχει λάβει θετικές κριτικές ενώ μέχρι στιγμής οι εισπράξεις στο box office παγκοσμίως είναι 60,2 εκατ. δολάρια. Στην αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι: Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence, George Lopez, Isis "Ice Spice" Gaston, Μπράιαν Ντόιλ-Μάρεϊ, Arturo Castro, Sherry Cola, Regina Hall, Mark Hamill, κ.α. Διάρκεια: 96 λεπτά. Διανομή από Feelgood. Στη χώρα μας η ταινία «Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελόνη!», έκοψε στην πρεμιέρα της σε 79 αίθουσες πανελλαδικά, 19.247 εισιτήρια.