Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα από 1η έως και 7/1/2026

Το πρόγραμμα της Πρωτοχρονιάτικης εβδομάδας από την Πέμπτη 1/1 έως και την Τετάρτη 7/1/2026 στο σινέ Πάνθεον (2η αίθουσα) στη Δημ. Γούναρη 34 και Κανακάρη στην Πάτρα έχει ως εξής:

Ώρα έναρξης 19:00 και 21:30 (την Δευτέρα 5/1 μόνο στις 21:30 & Τρίτη 6/1 μόνο στις 19:00) συνεχίζεται για 2η εβδομάδα η ταινία "Καποδίστριας" σε σκηνοθεσία του Γιάννη Σμαραγδή που ήδη γνωρίζει μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Κατηγορία: Βιογραφική, Δράμα

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25/12/2025

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής

Παίζουν οι ηθοποιοί: Αντώνης Μυριαγκός, Finbar Lynch, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Παύλος Κοντογιαννίδης.

Χρονολογία Παραγωγής: 2025.

Η ταινία «Καποδίστριας» είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη τηςΕλλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Να προσθέσουμε πως η ταινία «Καποδίστριας», το 4ήμερο της πρεμιέρας της, 25-28/12/2025, ήρθε με διαφορά 1η στο box office, κόβοντας σε 120 αίθουσες πανελλαδικά, 144.712 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr.

*Στη 2η αίθουσα του Πάνθεον ξαναρχίζουν και οι προβολές της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας. Την Δευτέρα 5/1 στις 19.00 και την Τρίτη 6/1/2026 στις 21.30 θα προβληθεί η τελευταία ταινία του α' κύκλου, "Νεαρές Μητέρες-Jeunes Meres" των αδελφών Ζαν Πιερ & Λικ Νταρντέν που τιμήθηκε με το Βραβείο Σεναρίου στο Διεθνές Φεστιβάλ Καννών 2025.