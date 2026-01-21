Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα από 22 έως 28 Ιανουαρίου 2026

Το πρόγραμμα στο σινέ Πάνθεον (2η αίθουσα) στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα από την Πέμπτη 22/1 έως την Τετάρτη 28/1/2026 έχει ως εξής:

Στην προβολή με ώρα έναρξης 19:00 (εκτός Δευτέρας 26/1) θα παίζεται η ταινία «Άμνετ-Hamnet» της τιμημένης με Όσκαρ σκηνοθέτιδας Κλόι Ζάο (Nomadland).

Καταλληλότητα: Κ12

Διάρκεια: 125 λεπτά

Κατηγορία: Ρομαντική, Δράμα, βιογραφική

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 22/1/2026

Σκηνοθεσία: Chloé Zhao.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Joe Alwyn, Jacobi Jupe, David Wilmot, Bodhi Rae Breathnach, Olivia Lynes, Freya Hannan-Mills.

Αγγλία, 1580. Ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ (Paul Mescal) και η ανοιχτόμυαλη Άνιες (Jessie Buckley) βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ.

Το δράμα εποχής της Κλόι Ζάο έχει ήδη κερδίσει δύο Χρυσές Σφαίρες - Golden Globes (Καλύτερης Ταινίας - Δράμα και Καλύτερου α' γυναικείου ρόλου για την Τζέσι Μπάκλεϊ).

To σενάριο έχει βασιστεί στο μυθιστόρημα "Hamnet" του 2020, της Maggie O'Farrell.

Διανομή από Tanweer.

Στην βραδινή προβολή των 21:30 στο σινέ Πάνθεον συνεχίζεται για 2η εβδομάδα (εκτός Τρίτης 27/1) η νέα ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother» που έχει κόψει μέχρι σήμερα 45.504 εισιτήρια πανελλαδικά.

Διάρκεια: 105 λεπτά

Διανομή: Cinobo

Είδος: Κωμωδία, Δράμα

Παίζουν οι ηθοποιοί: Κέιτ Μπλάνσετ, Άνταμ Ντράιβερ, Ίνντια Μουρ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Βίκι Κριπς, Τομ Γουέιτς.

Ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο σε ΗΠΑ, Ιρλανδία και Γαλλία εξερευνά τις σχέσεις ενηλίκων παιδιών με συναισθηματικά αποστασιοποιημένους γονείς. Με αφαιρετική ματιά και δυνατό καστ, ο μινιμαλιστής του ανεξάρτητου σινεμά αποτυπώνει τις εντάσεις και τις σιωπές που διαμορφώνουν τους πιο οικείους δεσμούς.

*Τέλος να αναφέρουμε πως στο σινέ Πάνθεον την Δευτέρα 26/1 στις 19.00 και την Τρίτη 27/1 στις 21.30 η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας θα προβάλλει την ταινία "Η Αγάπη που απομένει" από την Ισλανδία σε σενάριο & σκηνοθεσία Χλίνουρ Πάλμασον.